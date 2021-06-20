美國加碼贈台莫德納疫苗，台灣民眾固然樂見，但真正歡欣鼓舞的恐怕是快被疫苗逼死的民進黨上下，立刻把疫苗短缺全甩鍋給北京施壓與藍營唱衰。

「疫苗外交」在世界各地開打，蔡政府一向親美反中，台灣本不該成為美中競逐的戰場，國人對於陸製疫苗也多興趣缺缺，卻因政府採購疫苗政策失當，給了北京著力之機，更讓台灣與世界的科技鏈陷入未知的風險。而台灣政府重押國產疫苗的豪賭，讓台灣與世界科技大廠難以放心，必須設法自保，否則一旦全球供應鏈斷鏈，就不單只是台灣內部的危機，更可能使歐美亟待復甦的經濟雪上加霜，直接威脅美國的國家利益。美國突然加碼疫苗，恐不只是為了與北京角力，而是蔡政府的荒腔走板讓其驚醒，再不拉一把，恐將受池魚之殃。

5月中旬疫情大爆發後，鴻海創辦人郭台銘與國際佛光會即表態希望協助購買並捐贈疫苗，敲鑼打鼓搞了20幾天，政府由冷轉溫，但始終以拖待變；台積電則鴨子划水，雖少了鴻海的政治聯想，但其出手不外透露出兩者相同的目的，就是對政府當前疫苗政策完全失去信任，所以必須設法自救。此外，包括竹科與其他外銷產業也在6月初向經濟部提出團購疫苗的要求了。

6月初京元電子爆發移工群聚感染，起初尚未形成嚴重警訊。6月6日美國3位參議員訪台宣布贈台75萬劑疫苗，大致仍不脫AIT處長酈英傑之前透露的方向，美方認為台灣的疫情還不算嚴重。但隨後竹科疫情急速升溫擴大，超豐、智邦、台積電設備供應商京鼎、漢唐、力晶旗下的力積電，都傳疫情；6月10日台積電遞件自保，恐怕與此波電子業的疫情威脅有關。台灣成為美國撤出中國供應鏈後的替代關鍵，能否正常運作已關乎美國國家利益，如果連台積電都擔憂疫情失控，美國又豈能讓此憂慮成真。

另一個原因在於蔡政府將解決燃眉之急的寄望全部重壓在國產疫苗，連日本捐贈AZ疫苗時都認知到台灣7月將有國產疫苗供給。但豈料高端本想藉美國食品藥物管理局（FDA）之名，以免疫橋接方式在台取得緊急授權上市，卻直接遭FDA打槍。《遠見》雜誌調查更顯示，有超過6成的企業主不願施打高端疫苗。美方清楚知道，甫通過二期臨床試驗的疫苗，或許可以緩解台灣內部疫情，但作為化解全球產業斷鏈危機的解方，仍遠遠不足；增加供給台灣國際疫苗於是成為當務之急，國產疫苗只能退位成為最後選項。

上周五蔡總統忽然與鴻海郭董及台積電劉董會面，對企業購買BNT疫苗開綠燈，隔天美國就大舉加碼贈台疫苗。很多人解讀認為蔡總統已掌握訊息，拿著美方和台積電制衡郭董。政治盤算或許如此，但這頂多只能扳回蔡總統些許的政治失分，卡郭董疫苗20多天的印象已成；但這其實更透露出美方目前無力提供台灣足夠疫苗的困境，因此在自己加碼之外，美方官員也透露將授權台灣代工生產疫苗，而蔡政府即使不情願，也必須接受民間BNT疫苗的外購計畫。

真正讓台美同舟一命的，恐怕不是表面上的民主價值，而是科技供應鏈的安全。郭董與民間團體購買疫苗的努力，不管是否存在政治目的，多少可以成為蔡政府要求美方加碼增援的槓桿；而科技供應鏈的壓力，應該才是撼動美方政策轉向與迫使蔡政府低頭的主因。遺憾的是，在這盤交織國家利益的博弈中，人命卻是如何的微不足道！（作者為國家政策研究基金會副研究員）