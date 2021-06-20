美國將原先允諾捐贈我國的75萬劑疫苗加碼至250萬劑，並且快速在20日送抵台灣。美國的雪中送炭讓台灣人民感到一絲暖意，但美國的加碼也凸顯了蔡政府疫苗政策的失誤與無能。

蔡政府拒絕中國大陸無限量疫苗的捐贈，卻笑顏逐開地接受美國山姆大叔的快遞疫苗，當然會進一步引發北京的不滿。不過，台灣人民也不用對美國過度感恩，因為這是我們被迫吞下美國萊豬和花大錢買美國武器換來的，所謂「免費的最貴」，這批疫苗雖然免費，但台灣人民多年來早就用預付卡付過了。

只是美國總統拜登在批准贈台疫苗的政策時也髮夾彎，從美國在台協會處長酈英傑最初暗示的台灣疫情不嚴重，可能不需美國贈送疫苗，再到出動3位議員來台宣布贈送75萬劑疫苗，然後突然大幅加碼到250萬劑，而且不用經由早先宣布的COVAX平台，就由華航直接在20日火速載回台灣，可見美方對蔡政府控制疫情的能力一度是有所誤判的，也有可能是蔡政府對美方的訊息傳達有所保留，直到國內民怨沸騰，才再向美國緊急求援。

日本、南韓與以色都有能力與財力研發疫苗，但這三國都決定先向歐美採購優質疫苗，先保住人民的性命，蔡總統卻過度關心國產高端疫苗的發展，輕忽台灣對外採購疫苗數量不足且到貨延遲的嚴重性，以致民意反彈。其實國際優質疫苗市場並未缺貨，只要願意出高價，沒有買不到的疫苗，只是蔡政府捨不得花錢在人民身上。

拜登早在5月下旬就宣稱美國將在8月以前對友邦發放8000萬劑疫苗，其中75%提供美國的後院國家，25%提供給雙邊關係良好的國家。之後拜登在「七大工業國」（G7）峰會的聯合聲明中表示，G7將對92個窮國提供10億劑疫苗，其中美國就捐贈一半。因此，表面上蔡政府可以宣稱是台美雙邊關係良好，所以美國慷慨贈送台灣250萬劑疫苗，但實際上，台灣也淪為和92個窮國同等級，都是接受疫苗援助的一方，這和台灣的國力實在難以相匹配，更是一種恥辱。

蔡英文求爺爺告奶奶，向日本搬救兵，向美國吐苦水，終於求到374萬劑疫苗救火，但台灣防疫從模範生淪為後段班，「公衛大國」的形象也毀於一旦，蔡政府再怎麼大內宣也遮掩不了台灣掉漆的國際形象。

從這個角度來看，蔡英文不但比不上日本首相菅義偉、南韓總統文在寅與前以色列總理納坦雅胡，甚至也不如越南國家主席阮春福。阮春福先前也犯了和蔡英文一樣捨不得花錢買疫苗的錯誤，但一發現疫情擴散，立刻花大錢「超前部署」，短時間內就向國外採購1億2500萬劑疫苗。

在亞洲國家中，台灣與越南都拒絕接受中國大陸捐贈的疫苗，因此讓美國的疫苗外交更容易使力。不過，美國這樣做的結果不僅進一步拉開兩岸與中越之間的距離，也使美中之間的防疫合作變得更不可能，反而會朝更激烈的「疫苗外交戰」方向發展。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）