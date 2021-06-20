美國贈台灣疫苗，對於因執政黨無能而陷入水火的台灣人民，雪中送炭固然感謝，然其至少有國際、美台及台灣內部三層觀察。

國際局勢而言，拜登意圖扭轉川普時代的自私形象，重新塑造「美國歸來」情勢。在美國內部，拜登試圖打臉川普美國優先政策，且逢美國疫苗施打率已超過六成，被中國大陸批評囤了23億劑的疫苗，如再不施打捐出，則面臨過期浪費窘境。對外，中國大陸已捐贈3.5億劑的疫苗，協助80個國家，俄羅斯也捐贈疫苗擴大影響力，美國為了抵抗中俄勢力，才頻發下豪語，先後喊出捐8千萬劑、5億劑，以抵抗中俄在國際取代美國勢力。

台灣，只是美國在對抗中國大陸中，被捐助到的對象「之一」而已。要誤認為是民進黨優秀而美國只幫助台灣，是一種地球繞著自己轉的井蛙般巨嬰思維。《華盛頓郵報》評論指出，為了遏制中國大陸，要捐贈疫苗給台灣！換言之，台灣之所以得到疫苗，並非因為台灣執政黨多麼優秀，僅因台灣在地理位置上位於大陸旁邊，是箝制大陸的棋子。

設想，若今天由承認九二共識、認同中國人的政黨執政，不僅BNT疫苗早就於去年年底順利來台，而美國為了不讓台灣全面倒向大陸，只會更早贈送台灣疫苗，而台灣不必以五百條人命為代價，如同南韓因不肯加入美國反華圈中，反而更早獲得美國更多疫苗支持。

而根據《路透社》報導指出，是美方要「確保晶片供應鏈穩定」，就更與執政黨的能力無關了。說白了，做工的人不能死。曾經的全球四強、亞洲四小龍，淪為國際乞丐、美日工具。就連美國總統死了條狗，都要台灣領導人特地哀悼。

明明是施捨，卻被倒風向成為爭取，乞討行徑被誇耀成無上光榮，甚至執政黨還要以誰無感謝來究責、批判不夠親美，阿諛諂媚醜態表露無疑，不以無能乞討為恥，反引以為榮，台灣人被民進黨執政到毫無尊嚴可言。

（作者為台北市議員）

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