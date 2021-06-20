一則新聞格外令人氣憤，在這個時節。

美國總統拜登愛犬「冠軍」過世，蔡英文今天在拜登的推文中留言哀悼：「同為動物的愛好者，為您失去所愛感到難過」。

國內民眾看了這則新聞不知會不會吐血，因疫苗缺乏，目前已經死亡500多人，我們的總統有出來說句話嗎？有為死亡者、家屬、全國人民說句哀悼的話嗎？疫苗缺乏、救命神器缺乏、快篩劑缺乏、老百姓關在家裡哪也不能去、端午節也沒辦法回鄉、連父母過世都無法見最後一面...，這一切的一切不都是政府的錯誤政策造成的麼？

行政院長蘇貞昌只對確診者道歉；防疫指揮官陳時中只為疫苗晚到道歉；國家元首只會扮暖女、當文青、向主動捐獻者打個電話都要大肆渲染；眼看疫情已快燒到眉毛了，才放手讓民間企業的疫苗進來，還順手夾帶個自家的親信以稀釋對手的功勞。

老百姓看在眼裡，這不都是政治操作麼？國家領導人哪一點是為了人民？如今只為了美國總統一條狗就諂媚到這種程度，平常承平時期可以，如今全國深陷水深火熱之中，台灣人的人命難道還不如美國的一隻狗？

總統的幕僚都幹什麼去了？你們只會讓總統扮文青、扮暖女，什麼時候可以把總統扮成救命的菩薩呢？求你了！

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