蜂群無人機可以在第一波配合其它「有人」部隊，打擊敵軍指揮中心、防空系統、海空軍兵力、飛彈陣地和雷達站等。此外，完成第一波打擊之後，蜂群無人機還可進行打擊作戰效率評估、搜尋敵軍殘餘兵力，以利後續打擊。

蜂群無人機作戰全般狀況

蜂群無人機是指具備一定思維能力，可自主協調對敵展開行動的低成本中小型無人機集群（UAV Cluster）。初期設計蜂群無人機是假定單機受到打擊，鄰近機群可以採取飽和式甚或自殺式攻擊對方。2016年10月，美海軍3架F-18戰鬥機投放103架山鶉（Perdix）小型無人機，開啟了蜂群無人機攻擊系統的發展。

蜂群無人機的功能如下：

第一， 不間斷偵察與打擊。蜂群無人機的成本極低，未來以高密集、高協同和智慧化優勢，對敵軍進行全面而又準確的即時化監偵與打擊。

第二， 以小博大的系統化作戰。小型作戰平台不但可分散敵軍反擊風險，而且容易管理維護，平台之間可以極快的互補與替代，降低甚至於殲滅敵軍聯合作戰系統。

第三， 快速反應。隨著AI以及資訊技術的發展，蜂群無人機能更加快捷的蒐集與處理情報數據，干擾或癱瘓敵軍C4ISR的決策系統，並迅速而及時的傳輸情報數據。

第四， 成本低、風險低。蜂群系統成本遠低於複雜的C4ISR系統，作戰方案也很簡單，無需擔心廉價的無人機被擊落毀傷，也不必憂慮人員的安全。

蜂群無人機作戰

蜂群無人機技術發展至今，已具備實戰功能。典型的蜂群無人機系統主要由多架小型無人機、遙控指揮母機、資料鏈傳輸等組成。其中，遙控指揮母機是蜂群作戰的中樞，可由地面控制站或空中載機負責。明確了作戰目標之後，遙控指揮母機開始規劃行動，包括：目標分析、蜂群編配、威脅分析、任務分配、戰術規劃、航路規劃、協同規劃等，展開對地、對海、對空作戰。

對地作戰：一般地面防空系統主要在對付數量少、大尺寸、高速度、遠距離飛行器，但是蜂群無人機具有非對稱作戰優勢，光是靠這些小傢伙就可能解決問題。過程如下：

第一， 偵察。大功率預警設備很容易發現中大型空中目標，但蜂群無人機可利用本身體積小而又隱身匿蹤優勢抵近我方縱深，對敵雷達陣地、飛彈陣地、防空系統、作戰指揮所等目標實施長時間的偵察、跟蹤與監視。

第二， 防空壓制。大量的小型無人機平台可迅速佔用敵軍防空雷達跟蹤、瞄準、通信頻道，造成防空預警系統瀕臨崩潰，為後續的有人機、飛彈等重型武器迅速打開作戰通道。

第三， 電子對抗。蜂群中部分平台可配備電子對抗設備，集群式向敵防空雷達、通信系統、預警裝置或其他電子設備實施電子干擾，保護蜂群無人機或其他作戰任務的遂行。

第四， 火力誘騙。鋪天蓋地的蜂群無人機可誘使敵軍雷達開機，暴露重要目標，同時，蜂群無人機以數量優勢製造空襲假象，吸引並消耗敵軍地面火力。

第五， 火力攻擊。蜂群無人機可對目標實施自殺式攻擊、或攜帶小型炸彈或炮彈打擊敵軍雷達站、通信站、指揮控制樞紐等。

對海作戰：常規海軍水面艦艇機動能力差、但是價值高昂，對抗低成本、速度慢、但數量眾多蜂群的反擊能力明顯不足，是蜂群無人機的理想目標。相反的，如果建造大批量的蜂群無人機，針對敵軍高價值的目標例如航母和驅逐艦等遂行抵近、干擾壓制、火力打擊、消耗對方火力資源等任務（基本上與對地的作戰任務相同）。

對空作戰：蜂群無人機對空作戰也可發揮不容小覷的力量。首先，蜂群無人機利用數量優勢，對敵空軍（有人機和無人機等）實施防空壓制、火力攻擊、電子干擾，為我軍有人和無人戰機指示摧毀目標。

其次，打擊敵方軍民心理武裝。成群上萬的蜂群無人機鋪天蓋地而來，不但可攪亂空軍防空作戰體系，同時對於軍民心理造成極大的恐怖效應。

最後，若以數量龐大的蜂群無人機對敵打擊，敵方的反應時間很短，就算及時反應也力不從心。以我之蜂群對抗彼之蜂群，或許更見成效。這裡再度顯示，建設蜂群無人機作為不對稱作戰兵力是必須的。

城鄉作戰：蜂群無人機對城鄉作戰的力量也不容小覷。從岸邊開始，搜索並打擊拖式飛彈與標槍飛彈部隊、火箭彈系統、裝甲部隊等、乃至於到城鄉地區，以其隱身特性飛臨建築物，對重要部位進行爆破、狙擊或騷擾，甚或進行斬首行動，製造恐怖的政治與心理影響。

蜂群無人機作戰體系架構

蜂群無人機必須同時具備尋求集散式、集中式和分散式體系架構，以實現蜂群無人機系統內部作戰行動的協同、即時升級和動態重組。

最重要的是自主控制，也就是植入人工智慧，使其能夠在遠離遙控指揮的複雜電磁空域中飛行時，具有與友機進行自主協作、自主返回、自主執行任務等。在另一方面，蜂群無人機與遙控指揮之間不免產生「人」的因素，「人」的介入越多，蜂群無人機的學習能力也會越強，資料庫也會越充實，作戰能力也將越高。

反制蜂群作戰

雖然蜂群無人機具有智慧化、自主化、數量多、小型化、低成本等優勢，但其缺點也不少，例如防護力差、機動力弱、「蜜蜂」之間數據交換過於頻繁等問題。可針對蜂群無人機的弱點採取反制措施。

第一， 提升偵測效能。當前超寬頻成像雷達、主動/被動陣列雷達、電視攝像、紅外線和磁力感測器、甚至於是地面觀測站等，可探測蜂群無人機外形、聲音、紅外線等情報。

第二， 軟殺：摧毀蜂群系統節點。針對蜂群節點進行電磁干擾、壓制及欺騙、切斷或擾亂蜂群無人機導航、個體之間及與控制中心的傳輸鏈；也可向蜂群控制系統注入病毒，進而俘獲或使其自毀。

第三， 硬殺：摧毀蜂群系統的節點，或運用雷射或微波或粒子束武器、彈道飛彈摧毀維持無人機運作的通信衛星和導航衛星、地面控制站、通信中繼和指揮所等關鍵節點，並對有人機與無人機基地、陸地、海洋實施打擊，搗毀蜂巢。

第四， 集群對抗集群。發揮集群作戰的優勢，實施無人機前出偵察，並配合無人機的電磁對抗、自殺式集群攔截和常規防空作戰，增強對蜂群的攔截能力。

結論：硬殺才是硬道理

軟殺方式可能在浪費時間，特別是干擾無人機與地面站通信使無人機失效。因為未來的無人機智慧化程度將越來越高，「人」的因素不斷減弱。同時，電子欺騙能力增強，無人機集群通信擴頻、跳頻的廣泛使用，電子作戰最終將會達到動態平衡狀態，很難出現某方壓倒性的優勢。

看起來，硬殺才是硬道理！國防部戰規司提出「科技與火力取代人力」之際，不可忽視空軍無人機與海軍無人艇和無人潛艦的發展。這不但可以節約兵力、發展技術、更是不對稱作戰的重要組成。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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