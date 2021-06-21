重啟大陸考察，境遇大不相同

時間到了1999年，台灣遭受1997東南亞金融風暴的衝擊與後續影響，經濟環境大不如前；加之大陸於1997啟動「房改」【注5】--要住房找市場，不要找市長。我判斷時機似乎漸趨成熟，於是又開始組織大陸房地產考察團，因為已有之前成功舉辦相關活動的名聲在外，不少社團如：中華民國建築經理公會、台中市建商公會、高雄市（縣）建商公會……等代表性單位，紛紛委託我安排拜會、參訪行程，我欣然應允並著手進行。

這個時候我明顯感受到了與七年前完全不一樣的氛圍與狀態，在兩岸皆是如此。

92年時，別說局處長，連市長甚至部級幹部都能輕易或不太難的邀約洽談、拜會，但97年時大概只能到達司局級官員，再往上便頗為費勁了。

我的「嚇四跳」之奇幻遭遇

我還記得很清楚，92年與中央級的國土局局長相約碰面（後來與建設部合併），開始了我的「嚇四跳」之行。

到了他的辦公室我就嚇了第一跳，極其簡樸，約20平米的辦公室只有一張辦公桌及單薄的單人鐵床（是的，就放在距離辦公桌不及一米的牆角），談完事情之後，他邀請我坐他的車一起去吃晚飯，於是我們出了辦公室往他的專車前進，定睛一看，嚇了第二跳，基本上就是個裕隆級別的二手車（當年的裕隆堪稱是台灣中低檔的國民車），而且看起來車齡最起碼不低於20年，儘管外表擦拭得很乾淨，但歲月的痕跡卻難以遮掩。

上了車之後就更神奇的嚇了第三跳了，內部陳舊到不可思議，我與他並坐的後座，竟然是在長期使用、已年久塌陷、原來的坐墊之上，再加上一塊長條形的海綿坐墊（如果沒記錯的話是棗紅色的），看得出來那個「新的」坐墊也用了不短時間，尼龍的布料已泛白。

更有趣的是，由於是在舊坐墊下加了新坐墊，因此明顯高出一截，人坐下去之後，頭髮隱約可感受已觸碰到車頂（絕非錯覺），車行過程中碰到坑洞時還必須警覺（其實是不自覺的下意識動作）的縮一下腦袋，否則完全可能直接撞到車頂，一路駛來算是「驚心動魄」，倒是我旁邊這位局長那絕對是一派輕鬆、安之若素，令我佩服不已。

那個畫面之突兀，至今想起仍不免啞然失笑。

到了用餐的地方，才知道這家餐廳是國土局自己投資興辦的企業，與會近十人，均為各司處級幹部，利用餐敘機會向局長爭取預算。這嚇了我第四跳：原來那個時候政府部門是可以經營包括餐廳在內的營利事業的，之前只是聽說，現在總算是身歷其境了。（待續）

【注5】

房改：1997年啟動的住房制度改革，主要的政策變動是由原來的行政手段、福利性質、實物分配制度，轉變為按勞分配為主的貨幣分配制度。職工根據自己的經濟承受能力，通過向市場購買或租賃住房解決住房問題，滿足住房需求。

簡言之，要住房找市場，不要找市長。