在這月缺夜。

外面下著雨，不大也不小。

我又想你了。

好想緊緊地抱著你。

秋葉落成堆，

身邊多了因為異地分手的情侶。

年輕的愛情常有遺憾，錯過了就是錯過了。

謝謝那個ta，曾經慌亂過我們的年華。

上次寫「不說拜拜，只說再見」其中有一條評論：同樣是海峽戀，多天前看的時候沒留言，今日忽然又翻出來，大概也想給自己打打氣嘿嘿。

不知道，你們過得怎麼樣了。還好嗎？

買想買的東西，愛相愛的人。

異地戀，其實真的沒啥。

多少年了，從沒遇到一個像你一樣讓我動心的男人。

孤傲如我，覺得自己可以過完下半生的一個人，偏偏遇見了你。

一年前的那天，在墾丁再次偶遇你。逛遍熱鬧冗長的墾丁大街，一路上的焦點卻只有你，有那麼一瞬間，好希望你會牽起我的手。

你還記得嗎，因為一次小小的交通意外，跟你一起在高雄警察局錄了口供，於是乎傻笑笑的兩個人從警察局出來。你還記得嗎，在旗津碰到一對求婚的伴侶，還看到了那連連續二十多發的煙火，天知道我有多喜歡煙火！

我都記得啊，每次去踩軟綿綿的沙灘，走的時候你都會幫我拍拍腳上閃閃的細沙叮囑我穿好鞋子。

我都記得啊，每次放學都會第一時間掏出手機撥通你的電話，告訴你說，我今晚在圖書館待到9點，記得來載我，然後你總會提前到我的學校門口，偷偷親我滾燙的臉蛋卻又嫌棄我塗了BB霜。

「如果你回去廣州了，有遇到比我更好的人就去吧，我不會攔住你的。」

「你怎麼說這種話，好啊，跟你說我找我現在就找。」

某個深夜，你說出了這句話，我們吵了一架。笨蛋，要離開你早就走了，還那麼緊張幹嘛，你這樣說話真的很快沒有了女朋友的。最後，你灰溜溜地端著飲料把我載走了。

你見過凌晨四點的阿里山嗎？

我們凌晨2點從嘉義開始騎機車，那是一個可謂淒淒慘慘慼慼的凌晨，凌冽的風把穿的異常單薄的我們猛烈撕咬。幸好，抬頭還有滿天繁星與我們作伴。最痛苦的是恰逢生理期，你能不能像那時候一樣，緊張地到處幫我找來滾燙的熱水，哄我開心陪我笑。

第一次見家長，天氣像現在一樣，不溫不熱，時不時還下起了壓抑的小雨。具體跟你爸媽談了什麼我已經忘了，只記得張開手掌，掌紋上沾滿了汗。只記得跟你爸談到了宗教，你的過去，兩岸教育差異和經濟發展前景，有時談到確實很敏感的內容，氣氛很尷尬很凝重，你就會在旁邊加以勸解，柔和我們思想碰撞的火花。

直到有一天，你跟我說了你曾經深愛著的她，她是個很優秀的人，琴棋書畫端莊優雅。聽著你們的點滴過去，心裡有太多說不出的滋味。我想我是羨慕她，卻不妒忌她。

我給過你我的眼淚我的笑臉，

我給過你我的甜言蜜語我的溫柔體貼，

我給過你就不會再給別人。

你前幾天跟我說，屏東萬金教堂今年沒有了燈光秀，那時候會不會就已經是最後一次了？現在，走過每一條街都有你的影子，看到的每一對情侶都很想你，所有的節日都想有你在。

燈光秀真的超環保超有趣，人潮湧動卻不擁擠。

周圍的佈置都超有氣氛，希望這樣的活動會繼續在安全的情況下進行下去。

臨走前的某一天，凌晨一點半。

心裡悶的超難受，你說等你做完那套題帶我去兜風，我真的等不來了，自己一個人跑了出去，好想哭好想好想哭。

跑到了一條陌生的道路，瘋狂地跑著，我也不知道要去哪裡該怎麼做。過了好幾分鐘，你用機車擋住了我的路，兩眼通紅，哽咽著對我說：你能不能不要就這樣離開，我很擔心你很害怕失去你，答應我不要再這樣了，你想去哪裡，我陪你一起去。

「好，我答應你。」

眼淚嘩啦啦地流過臉頰，打痛了地板。

每次見面都是重新愛一遍，

想時時刻刻粘在你身邊，

睡覺都捨不得閉眼睛。

兩個月前。

早上八點。

拿起昨晚早已準備好的衣服。認真地刷牙洗臉抹護膚品，這幾個反覆的動作不知做過了多少遍。看上去跟平時沒有異樣，唯一不同的，是參雜了小許緊張。

八點四十五。

「Mandy，要一起走嗎？」

「那個，我不去上課了，你們先走吧。」

「好吧…對了，他什麼時候來啊。你去深圳接他？」

「等一下就去啦！對啊，去深圳。」

「哇啊，那到時候聚咯」

「好！」

空氣中，瀰漫著驕傲與幸福的味道。

下午一點。

「美女，你是在等哪位明星嗎？蕭亞軒？」

「嗯，他們是，我不是。」

「我在等一個人。」

兩點二十。

兩點二十一。

兩點二十二。

兩點二十三。

兩點二十四。

怎麼還沒出來？

兩點三十。

「Wow，出來了蕭亞軒！」

「是哦？我又不是等她。」

兩點三十五。

「親愛的！」

去機場接你，出來以後你嘰裡呱啦地說了一通，吵著要去跟蕭亞軒拍照。我一個字也沒聽進去，牽著你的手，看著你說話認真的樣子。一路傻笑。

每次見面都當成最後一次，因為，不知道下次是多久，也不知道，還有沒有機會見。希望時間慢一點，再慢一點。

漫漫人生，我很確定的事不多，但是這次我非常確定，再也不會，不會有這麼一個人，匆忙地闖進我的生活。漂洋過海來找我，縱使會有朋友的不解和輿論的煽動，孤身一人來找我，即使沒有告訴你我實習的具體地址。

那是你啊，買好牛奶接我下班，

那是你啊，晾好衣服哄我睡覺，

那是你啊，買好夜宵陪我歌唱。

你第二次來廣州，這次還帶你去了深圳珠海澳門香港。

思念太猖狂，一個冷不防，一想起你，忙碌的生活變得空蕩蕩。

「我嫁人了你會去砸我的婚禮嗎？」

「開玩笑我砸自己的婚禮幹嘛？」

（Mandy）

本文來源：兩岸青年公眾號