立法院臨時會結束，兩黨黨團總召，柯建銘與費鴻泰發文強碰，這已經跟席次多少無關，而是最純粹的「正當性」直球對決。

只是當柯建銘批評整個國民黨的作為時，費鴻泰卻只是回擊柯建銘是「地下院長」云云，層次大不同。手癢之餘，代費總召擬一文回敬：

老柯，你累了嗎

臨時會結束，你迫不及待的發了一篇給自己的讚美文，描述柯總召的豐功偉業。奇怪，以前這種馬屁文章，都是別人給你貼金，怎麼現在要淪落到自己吹捧自己？

沒錯，紓困預算急如星火，你成功的綁架國民黨，在協商結論簽字

沒錯，民進黨有人數優勢，國民黨的訴求進入表決，往往只能狗吠火車

但是一個獨裁者，一個獨裁的政黨，很威風，很驕傲嗎？

我們看到，你老闆蔡英文轉彎了

過去的民進黨推掉東洋，推掉AZ代工，現在不敢了，

這不是國民黨的功勞，是台灣人民的怒吼，讓你老闆畏懼了

我們感謝美國、日本的即時援助

但也必須譴責，民進黨讓台灣變成「需要援助」

完全執政，完全負責，不過這一次的防疫疏失，老柯，你們民進黨誰負了一丁點的責任？

是的，民進黨有資源掌握媒體、塑造風向；現在你們要改口說蔡英文是「郭台銘得到授權」的最大助力，說民進黨從來沒有阻擋過任何疫苗的進口，這種1984等級的睜眼說瞎話，的確是可以留名史冊

但講白一點，如果執政的是任何一位沒有私心的總統，今年台灣就有東洋代理的3000萬劑BNT疫苗，第一季就有兩百萬。台灣就不會有這一波的疫情爆發，這一波的死亡者，這一波生計受到影響的民眾。

老柯，你也是醫生，我真的很想請教你，夜深人靜時，想到這些因為民進黨的決策而死去的台灣人民，你不會內咎，不會不安嗎？

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