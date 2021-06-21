從5月下旬開始，折騰近一個月的鴻海郭台銘捐贈500萬劑BNT疫苗事件，總算在郭董晉見蔡總統之後有了眉目；另外加上突然冒出來的台積電也要捐贈500萬劑，未來可望再為國內疫苗劑量增添1000萬劑。這讓我們這些小老百姓感到異常興奮，但也感到萬般的不解。

本來在台灣面臨疫情嚴重，疫苗和相關醫療用品都嚴重不足的情況下，這些救命的必需品都是政府需要事先充分準備的，結果現在還需要依靠日本及美國的「援助」，也可稱為「施捨」，讓我們感覺好像回到了1950年代。既然陳時中指揮官抱怨，政府採購國外疫苗不易，甚至遭遇阻礙；有民間企業願意捐贈，那是求之不可得的事，為什麼對於各界欲捐贈疫苗還處處設限卡關？聰明的郭董果真先發制人，於18日凌晨發布臉書「向總統蔡英文報告」，提出8點聲明，希望能與蔡英文見面，如此逼使蔡總統必須回應。

當台灣的疫情轉趨嚴重之後，許多人知道在國內等疫苗不是辦法，於是有些有辦法的人乃搶搭價格要比平時貴好幾倍的飛機，且猶如逃難一般，前往美國打疫苗；另據了解，截至5月31日已經在大陸接種疫苗的台灣人已達6.2萬人。

民間企業要主動捐贈疫苗給政府，這已經是讓主管機關汗顏的事了，但辦理捐贈過程卻還遭遇種種阻礙；這真是讓我們難以理解，到最後還逼得捐贈者需要去晉見總統尋求同意。這裡面除了充滿政治算計之外，在全世界絕對是荒謬至極的笑話一樁；難道蔡英文真的是像今年元月的《亞洲週刊》封面那樣，刊登了她穿著皇袍君臨天下那樣？筆者認為，這其中必定有不可告人之事，要不然就是總統府裡養了一堆光會吃飯的幕僚，竟然會安排總統接見乙事，陷民調支持度已經不斷下滑的蔡總統於不義！

凡此種種情況竟然發生在正邁入「已開發國家」之林的台灣，真是令人難以相信。在此我們除了要向郭董和賈永婕等無數民間人士致謝之外，也要為他們感到抱屈，拿錢出來救人，還要受到如此的待遇，甚至遭網軍的惡意汙衊。不像美國人捐疫苗，蔡總統一大早還得親自趕往機場「接見」他們。就正如郭董所強調的「同島一命」，把委屈晉見總統當作是拯救台灣人的性命吧！

（作者為大學英文講師）

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