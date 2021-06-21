新冠疫苗又不是只有BNT，總統蔡英文若覺得是中共阻撓，可以轉購美國等其他款疫苗。美、日援台救急不救窮，政府有責為人民健康計。（圖/本報資料照）

蔡政府很奇怪，在新冠疫情於台灣社區感染爆發之際，不多元採購國際疫苗，天天在BNT採購上與上海復星及德國原廠間繞來繞去。

其實，新冠疫苗又不是只有BNT，若覺得是中共阻撓，可以轉購美國等其他款疫苗。美、日援台救急不救窮，政府有責為人民健康計，擴大採購莫德納丶嬌生及Novavax，甚至進行三期臨床試驗中的法國賽諾菲-GSK疫苗，此款能對抗變種病毒的二代疫苗，各方期待。

世界主要國家都在布局新一代能對抗變種病毒，保護力更強，更安全的新一代疫苗，台灣千萬別再重蹈覆轍。戰後的歷史證明，疫苗等公衛始終充滿政治，但只有去政治化的疫苗才能使人類戰勝病毒，冷戰時，美蘇在WHO下「零天花」項目合作是為例證。

疫苗的採購不為與中共鬥，證明中共的壞，或意有所指台灣內部有人「親中賣台」。百姓受夠了，快解黎民於疫病，民意很明確，想法很單純。

一個不能保護人民生命的政治，對人民而言是沒有意義的。疫苗採購不應為政治及政黨選舉服務，而為百姓的健康及生命計。盼蔡政府回頭，看一眼苦等疫苗的台灣百姓。

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