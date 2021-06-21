台灣這幾天在綠營鼓動下，滿坑滿谷「感恩美國」，美國送來的莫德納疫苗，聲浪迅速蓋過日本給的AZ，尤其AZ導致數十位長者猝逝，許多人立馬嫌棄「日本壽司」，寧可等著「美國漢堡」，充滿政治算計的蔡政府，似乎暫時又把憨厚的台灣鄉親矇搭過去了。

其實不然，台灣人民已經醒悟不少，也知道明辨一切，過去這段期間專家學者的提點，尤其不少親綠專家的良心真話，加上身邊親朋真實發生的慘事，更多的是沉默卻徹底明白的人，不再相信民進黨編導的老套戲碼，更認清原本是所謂防疫模範生的台灣，淪為必須靠美日施捨的疫苗乞丐，卻不願接受大陸協助台灣人民的善意，這個落差極為淺顯，台灣人民不是被騙長大的。

許多熟悉美國慣常作風的資深媒體人和專家學者，都清楚點出美國給的疫苗，絕對不會是「白吃的午餐」（no free lunch），直接連結去年台灣買了美國750億美元的軍火，今年還會買更多，美國向來講究利害關係交換，難道台灣鄉親把美國有毒萊豬全忘了？250萬劑疫苗，對美國而言，除了更一層拉緊蔡政府的效忠，拉升台灣作為美國抗中籌碼的價位，換來更多金額的軍火生意，占盡台灣的便宜，還贏得磕頭如搗蒜的黏著，看到綠營得意的笑，台灣人民更加心酸。

「no free lunch」是全球現實的寫真，尤其美國即使換成拜登政府，世人看到的是更深化這套戰略，瞧瞧拜登在Ｇ7的鼓吹，和普丁會面的意圖，幸好全世界早已熟悉美國的老套，法國總統馬克宏直言，「G7不是抗中的俱樂部」，德國總裡梅克爾更堅持反對和中國對抗，這些大國和有見識的領導人，早已不是美國輕易可以收買的對象，美國現在只能對弱勢目標下手，台灣就是其一。

美國的冷戰舊思維，已被多數國家唾棄，紐西蘭清楚表態退出「五眼聯盟」盲目抗中，澳洲總理尋求和北京重新對話，文在寅訪美仍有自己主張，亞洲恐怕只剩日本對美國言聽計從，但很快就會發現得不償失，因為美國從來不是靠譜的盟友，美國絕不會無端奉送「free lunch」，綠營不是不懂，而是只顧政治私利。

台灣鄉親滿腹怨氣，終將如潰堤水庫，大陸鄉親務必不能上民進黨的當，而是更加要和台灣鄉親站在一起，該譴責的是一小撮綠營政客，還有1450等側翼，不是無辜無奈無助的台灣鄉親，與其透過國台辦指責，不如化為更務實行動，除了廣助在大陸台商與家屬，廣開綠色通道讓台胞感受便捷與溫暖，譬如入境隔離首日，即能取得同意施打疫苗，解除隔離後便能施打第二劑，除了親善台灣同胞，更是對當地有效防疫的好辦法，相信遠比隔空譴責民進黨政府，還輕易被轉換成武器實際多了。

生離死別，是痛不欲生的悲哀，請綠營官員收起美國施捨下的笑容，想想幾百條人命的家庭，綠營民代惦惦自己的選票，集體封殺購買疫苗提案的後果，台灣鄉親更應徹底覺醒，別輕信美國的施捨是「不求回報」，深信全世界都吃過苦頭的「no free lunch」，想想美國附庸或籌碼的悲慘下場，替自己替家人走對的路。

政治沒那麼大學問，生命卻是無價，台灣鄉親務必慎思。

（作者為大師鏈傳媒總編輯）

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