在人類歷史上每當瘟疫猖獗，以地域和族群為單位的生命共同體和民族主義思潮必然興起，這將有三方面的影響，第一對執政者來說天賜良機讓他們有機會表現「治理能力」，即便如川普之流，聲譽奄奄一息之時但因大量採購疫苗最終贏得美國人民一個讚，使他參選下一屆美國總統的機會大增。第二在宏觀的科學層面疫苗民族主義推動了各國生物科學、醫學、公共衛生的革命。第三在社會學的全球化層面加深了南北對立和貧富分化，這就是疫苗民族主義的面面觀。

1897年義大利統計學家帕累托針對財富分配不均，提出精闢的「80/20原則」，即80%的財富集中在20%的人手中。124年後的今天針對疫苗的生產和分配，80/20規律將修正為95/5原則，即95%全球生產的疫苗掌握在5%歐美日強國手中，他們高高在上根據自己的利益決定在亞洲、非洲和拉丁美洲弱小國家的再分配。

台灣號稱民主國家，執政者常標榜與美日列強為伍，請問在疫苗民族主義運動中台灣是列強的同路人分得了一杯羹或列強的過路人最終陷入「求助」的泥坑？這是一個十分尷尬的問題，試問國安高層為什麼不能早早獲得川普押寶疫苗的精細情報，為什麼沒有對疫苗的作用做深刻的預測分析呢？由此可見國家安全公式中只有「反中」一個變量是不夠的，國安常常因此不安。今天台灣疫苗落得強國施捨的下場，並與自己看不起的非民主弱小國家同病相憐，孰可笑孰不可笑。

據our world in data統計資料，全球78億人口已經施打25億劑疫苗，施打一劑以上的完全接種人口比例為9.6%。十分遺憾台灣完全接種人數為24076占台灣人口的千分之一，是全球完全接種人口比例的百分之一。（https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL）在統計上台灣淪落到這個可憐的地步，除了外在的強國疫苗民族主義的因素外，還有一個重要的內部因素，這就是疫苗的政治庇護主義。

疫苗庇護主義表現如下，第一，以疫苗的生產和分配為工具交換政治支持。英國下議院議員葛蘭姆（Richard Graham）毫不掩飾的說：庇護主義就是兩個主體「護主」和「侍從」一連串「你拿這個，我拿那個」的行為。從最近一個月來各種與疫情失控及疫苗採購有關的熱點新聞中，台灣「侍從媒體」與「護主」（執政當局）的互利共生的關係昭然若揭，如3+11事件與BNT疫苗採購歷史的揭露，難道不是「你拿這個，我拿那個」的分贓行為嗎。

第二，護主與特定的「侍從生技公司」的不正常關係好比一個定時炸彈埋藏在疫苗國產化道路上。它的風險有兩則，一個是因為缺少必要的第三期試驗最終無法批量生產，或不能行銷海外。另一個風險則是「護主」的介入破壞了疫苗股市的可信性和穩定性。以上兩個風險導致一個結果，台灣國產疫苗原來一場空。

聯合國和世界衛生組織的兩位秘書長聲嘶力竭的向強國吶喊：疫苗不是某國謀取戰略勝利的戰略物資，疫苗是公共財！疫苗像日光空氣水一樣應保證所有人的需要！只有世界上的每一個國家都有了免疫能力，人類才能結束這場21世紀的夢魘，儘管歐美強國因為壟斷疫苗可以早日開放禁例，但他們仍然處在新冠肺炎的世紀威脅中，疫苗的民族主義可以休矣！疫苗的庇護主義更可以休矣！

（作者為陸委會前咨詢委員）

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