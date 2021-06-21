高嘉瑜最近因為幫診所喬疫苗，飽受白營網民抨擊，綠營支持者因為高嘉瑜與柯文哲親近，除了抨擊之外，還揚言要把高嘉瑜移送中評會。

平心而論，高嘉瑜這次喬事，對整體社會的傷害遠小於幫華航工會喬3+11、搞到全台疫情爆發的范雲，結果綠營基層連要求公開協調會內容的聲音都沒有，更不要說議處范雲了。

平平都是喬事出事，結果基層反應大不同、高嘉瑜肯定點滴在心頭。

從民進黨黨內生態來看就不難理解了。高嘉瑜雖然學經歷亮眼，但從政以來，一直沒有加盟黨內派系，自然各派系也很難接受她的問政風格。

高嘉瑜反應靈活，一方面直接站穩民進黨的政治板塊上，另外一方面也透過對柯文哲示好，拉攏柯文哲與淺藍的支持者，這就是高嘉瑜能夠打敗李彥秀、更上層樓當選立委的主因。

但沒有黨內派系的支持，結果就是在高嘉瑜有難的時候，黨內同志無人相救。

反觀范雲的領悟就比高嘉瑜晚了。范雲雖然和黨內學運世代相熟，但長期以來與民進黨保持距離，范雲長期投身第三勢力也未能攻下寸土，最後只能在羅文嘉的引介下被民進黨收編，結果和高嘉瑜一起成為新科立委。

但范雲對如何穩住黨內權力看來比高嘉瑜敏銳，當選立委不久就加入了薛凌所領導的綠色友誼連線，有派系支持，結果就是出大包也有人罩。這就是為何高嘉瑜犯錯會被黨內痛批、但范雲被輕輕放下的主因。

范雲選對邊，不代表之後高枕無憂。高嘉瑜受到抨擊的主要原因，還是因為在綠營與柯文哲之間首鼠兩端，最後受到兩邊的聯手唾棄。在民進黨與第三勢力之間的范雲何嘗不是如此的騎牆派？

如果民進黨那天不需要范雲吸收第三勢力選票，范雲也會有被兩邊聯手夾攻的那一天。今天的高嘉瑜，說不定就是明天的范雲。

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