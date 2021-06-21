美國追加捐贈的250萬劑莫德納疫苗，昨日傍晚運抵台灣。蔡英文除感謝美國「患難見真情」外，還趕緊對拜登總統愛犬病逝，表達哀悼，卻無視於國內死於新冠肺炎的500多位亡魂。500台灣人民的性命，不如美國總統身邊一條狗？也算是「患難見真情」的新解了。

患難未必見真情，疫情倒是可見真相。各國防疫成績，不比不知道，一比嚇一跳！

6月19日巴西確診人數達1792萬7928人，死亡人數50萬1825人。全國各地爆發抗議活動，民眾狂批總統波索納洛取得疫苗的速度過慢，要求總統下台。巴西至今約29%民眾至少接種一劑疫苗，15%的成人完成疫苗接種。

反觀台灣，批評疫苗政策失敗者，要求總統下台，就是不團結，就是中共同路人，連熱心捐贈醫療物資的，也會被網軍攻訐為企圖分裂台灣。幾百位汽車駕駛路經總統府，按喇叭抗議，高喊我要疫苗，媒體不報，執政黨還嚴厲指責。台灣的民主政治，竟然不如南美威權官僚政治的巴西？而台灣疫苗覆蓋率迄今只有6.4%，遠低於巴西的29%。巴西確診死亡率2.79%，也低於台灣的4.2%。

高端解盲不久後，民進黨側翼鬼扯菲律賓將採台灣緊急使用授權標準，施打台灣疫苗。6月19日，菲律賓政府宣布購買4000萬劑BNT疫苗，再次重重掌了民進黨習慣說謊的爛嘴。至今，菲律賓接種超過800萬劑疫苗，確診死亡率1.73%，也「秒打」台灣的4.2%。

台灣防疫，不如巴西，連菲律賓都不如！

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