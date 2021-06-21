蔡英文原打算一人獨攬台灣疫苗政策與生技產業的所有光環，於去年初有效阻隔新冠病毒於境外後，決定以國產疫苗作為國人施打的主要來源，對採購國外疫苗興趣缺缺，能拖就拖，希望國產疫苗成功後名利雙收，將個人聲望推上最高峰。

終止以人命為代價的肥皂劇

前半場戲，因為有過SARS經驗，政府反應快速，全民也積極配合，讓她取得世界性的榮耀。《富比世》雜誌將她與多個防疫表現優異的國家領袖並列，包括德國總理梅克爾、紐西蘭總理阿爾登、冰島總理雅各斯多提爾、芬蘭總理馬林、挪威總理索伯格、丹麥總理弗雷德里克森等清一色的女性領導人，向世界展示管理國家的女性能力。法國《觀點》周刊更以「誰將主宰世界？」為標題，封面上總統蔡英文與美國、德國、法國、中國等5國領導人一同賽跑，讓蔡英文提升到世界級領袖的高度，可謂無限風光。

但是5月中台灣本土疫情爆發，揭穿防疫優等生的假象，蔡英文顏面盡失，台灣成為世人嘲笑的對象。她為了實現生技產業的國產疫苗大夢，不惜拖延國外疫苗的採購，堅持維護國產疫苗。台灣因為疫苗施打率嚴重不足造成上萬人感染，500餘人的死亡，原本溫柔慈愛的女性國家領袖形象，頓時成為冷血總裁與生技公司的代言人。國內開始有人看不下去，跳上舞台希望終止這場以台灣人性命為代價的肥皂劇。蔡英文當然不願有人搶了她的鎂光燈，更不願國產疫苗的布局被打亂，乃千方百計刁難阻撓，硬是不讓其他人上台。

眼看這個戲台就要被沸騰的民怨衝垮，蔡英文的獨角戲眼睜睜地就要成為火拚的街頭大戰。美國、日本等觀眾看不下去，紛紛跳上舞台，安撫國內群眾的情緒，大手筆贈送疫苗，台灣人民對於美、日感恩戴德，蔡英文就從獨挑大樑的主角立馬變成配角。人民不是企盼外國捐贈疫苗，就是各尋生路，若苦等不到外國疫苗，又排不上優先順位，更無力支付出國接種之旅，就只能乖乖當國產疫苗的白老鼠。

當台灣人民因為施打AZ疫苗出現太多死亡案例，人心惶惶，希望有更多的疫苗選擇時，目光又投向孤立舞台角落已久的小配角郭台銘。蔡英文不甘受到冷落，非要拉台積電上台沖淡郭董的戲份，配合演出誰是老大的一場戲。

捧著金飯碗卻成國際乞兒

美國適時捐贈250萬劑莫德納疫苗，與其說是英雄救美，挽救蔡英文的執政危機，不如說是看不下去蔡英文荒腔走板的演出，唯恐打亂了美國「疫苗外交」的全球布局，因此決定親自出馬。所以不是美國要粉墨登場，而是這場戲的劇本、節奏、演員都已不再是蔡英文甚至是台灣人民所能主導的。蔡英文的失職與算計，讓美國在台灣的存在感越來越強。

名角登場，自然蓬蓽生輝，但如果喧賓奪主，就未必是觀眾之福。世界知名舞台，如紐約百老匯、倫敦西區、香港紅磡等等，莫不眾星雲集。台灣身處西太平洋戰略要地，控制中國大陸東南沿海的咽喉，過去就是區域霸權必爭之地，現在在世界半導體產業鏈又有舉足輕重的地位，竟然淪落至等待他國施捨疫苗，有如捧著金飯碗討飯，成為國際乞兒。孰令致之，正如電影中蘇乞兒對皇帝說：「丐幫有多少弟子，不是由我決定，而是由你決定的。」這一切難道不是蔡英文師心自用的結果嗎？

根據財政部公布的2020年「海關進出口貿易初步統計」資料，2020年台灣對中國大陸（含香港）出口達1367.4億美元，占台灣總出口值的43.8%，來到新高。兩岸經貿依存已經成為結構性的問題，雙方都從緊密的經貿往來獲利已是不爭的事實。但在這場疫苗大戲中，大陸別說冠名贊助，連跑龍套都沒有機會，甚至被當成一個從未出鏡的惡棍或小丑，作為奚落嘲弄和卸責解恨的對象。民進黨政府這次堅壁清野排擠大陸在疫苗人道救援中的角色，固然為他們贏得支持者的掌聲，但對一般民眾而言卻完全沒有任何幫助。

美、日捐贈疫苗固然有其國家利益與民間情感因素的考量，但就受惠者而言，應一視同仁給予掌聲，對大陸民間團體與台商贈送疫苗的善意，也應該欣然接受，讓台灣能在這個世界舞台上繼續發光發亮。