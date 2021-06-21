有關是否有通膨疑慮的爭議，上周算是暫時畫下句點：美國聯準會承認有此風險，並把可能升息的時間點提前，未來對全球金融市場的影響值得注意。

上周美國聯準會召開利率會議，雖然利率不變，但向為外界關注的所謂「升息路徑」，3月時官員預計將維持零利率到2024年，在此之前都不會升息；但上周的會議中，官員對升息的看法已提前到2023年底前會升息兩次，此訊息讓美股下跌，華爾街認為通膨鷹派抬頭。

從數據上看，聯準會確實已再難對通膨疑慮視若無睹了；因為3月消費者物價指數上漲率還在2.6%，但4月已上升到4.2%、5月更到5%，這個數字已是13年來最高的數字，因此預定升息時間往前提，聯準會主席鮑威爾說出「存在通膨可能超出預期的風險」，等於承認通膨疑慮的存在。

雖然官方定義還是認為通膨走高是短期因素，但是否真如此尚待時間驗證，不過，通膨鷹派確實有悲觀的理由，一來以美國國內而言，去年因疫情壓抑的消費與拜登政府大規模的財政擴張計畫，兩者合流後就帶來強大的通膨壓力；二來就國際上而言，大宗物資價格走高，有可能進入另一波循環，而過去扮演吸納通膨壓力的開發中國家，特別是中國大陸，其吸納能力已隨著其發展提升而降低。

如果美國開始升息，可能預見的是美元走升、全球資金大挪移、新興市場資金流失等都會再次重演，雖然因美國失業率仍未回降到疫情前的數字，所以這個時間點不可能發生在今年，但一旦確定通膨再起，聯準會仍有可能再提早升息，市場與企業還是該先做好因應準備吧！