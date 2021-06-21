經過一段時間的拉鋸和僵持，蔡總統終於親自與鴻海郭台銘、台積電劉德音兩位企業領袖會面，並同意授權民間企業向上海復星洽購BNT疫苗。延燒近1年的BNT疫苗難題似乎有機會解套，這條路艱難而漫長，源於兩岸關係的複雜，最後若能夠走通，將再度證明兩岸關係的靈活。

BNT疫苗公式背後的密碼

從最初東洋藥品洽購BNT疫苗失敗、防疫指揮官陳時中繞過大陸代理商與BNT德國原廠談判受挫、民間各方努力牽線卻原地打轉，到如今公私協力模式露出曙光，曙光乍現是因為蔡政府找到解開BNT疫苗謎題的公式。這套公式包含兩個部分：第一，透過「官方+民間」的組合消除兩岸政治層面的爭議，務實處理與陸資代理商的交涉議題；第二，透過「永齡（鴻海）+台積電」的組合扮演溝通兩岸的橋梁角色，重視並發揮兩岸經貿關係的靈活性。

無需否認，由於民進黨的傳統意識形態，蔡政府在此次授權永齡基金會（鴻海）、台積電的同時，仍然強調「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」三原則，並申明不放棄與德國政府直接洽購BNT疫苗的可能性，這些表態若聯想到2008年北京奧運聖火來台爭議中，扁政府因堅持「國進國出」而導致兩岸授權奧會的民間協商破局，實質上折射出一脈相承的邏輯。

不過，畢竟不同於聖火，疫苗是用來救命的甘霖，蔡政府雖然嘴巴還是很硬，但行為上已經接受了BNT疫苗繞不開上海復星的現實，國台辦對BNT疫苗援台也表達了正面的態度，除了疫情的迫切性之外，當然與鴻海、台積電連結兩岸的特殊角色密不可分。郭董扎根大陸眾人皆知，台積電雖與美方淵源更深，但創辦人張忠謀從未在政治立場上與大陸唱反調，出使APEC亦未遭北京異議，且台積電上海廠、南京廠受陸方高度重視。再說如果沒有兩岸和平發展、經濟融合，怎麼會有鴻海、台積電今天的成績？

鴻海和台積電只是兩岸融合發展「反哺」兩岸關係的縮影，成百上千家布局兩岸、扎根大陸的台灣中小企業，都是兩岸關係和平穩定的「壓艙石」，他們不僅可以在兩岸深陷危機之時雪中送炭，更可以為兩岸之間建構命運共同體奠定基礎。就以新冠疫情為例，去年2月的武漢台商包機、千里送藥、營救血友病男童，不都是依賴大陸台商嗎？此次蔡政府授權永齡與台積電向上海復星洽購德國BNT原廠疫苗，更是一個經典案例。

改善兩岸關係機遇猶存

兩岸執政者無論提出怎樣的主張或願景，最終、也是最根本的目的是造福人民，讓兩岸人民滿足對更美好、更幸福生活的追求。這次疫情中，民進黨想盡辦法脫離、敵對大陸，才會上演BNT疫苗之亂，但最後發展仍證明台灣繞不開大陸、切不斷兩岸關係，這也是大陸長期以來堅定維護兩岸和平、促進兩岸交流、關懷台灣企業和人民的「政績」。

在民進黨2016年執政後，台灣內部政治版圖出現變化，美中交惡的國際環境下，台海情勢更敏感複雜，大陸內部一些人包括不少菁英和專家，對兩岸交流、大陸對台政策及兩岸和平與融合產生懷疑和質疑，甚至出現諸如大陸惠台「養肥」台獨、兩岸經貿交流成效不彰等偏頗的觀點。辯證地看，任何政策都會有兩面性，不能因短期的情勢波動或問題而去否定、忽視長期的正面成績或深層效果。更何況大陸提出「雙循環」格局，若簡單切割台灣，而不重視台灣在「雙循環」中的價值，對大陸自身發展將百害而無一利。

兩岸經濟是共享共生的，不能因為現階段的政治對立而生硬切開，反而需要更利用好兩岸已經高度融合、密切連結的載體和紐帶，這是台灣最終找到「BNT疫苗公式」的最大啟示。近期美中經貿對話逐漸恢復，美國軍方高層亦釋出「大陸短期不會武統台灣」的訊號，這說明儘管拜登政府口頭上「抗中」基調不變，但美中恢復務實交流合作的進程或許比預想的來得快。蔡政府應該從中看到改善兩岸關係的機遇，放手民間與陸方洽購疫苗或許是一個不錯的開始。