由於諾富特事件以及3+11的破口，造成本土疫情大爆發，使得行政院及民進黨不得不在極短的時間內，加開立法院臨時會快速通過紓困4.0預算案。但與其說紓困案是此次受疫情影響的國人的及時雨，倒不如說民進黨是拿紓困預算，對蔡政府與執政黨低迷、不得民心的聲望進行政治紓困。

畢竟，當初看似不起眼的放寬3+11政策，卻意外戳破民進黨防疫神話，不但讓陳時中跌落神壇，更讓蔡政府被看破手腳。人民眼看經濟、生計大受影響，足以供全民普打的疫苗至今也仍無著落，外加超過569位國人因染疫離世，民眾對民進黨的憤怒可想而知！

撇開爭議極大的國產疫苗問題，此次臨時會蘇內閣所提出的紓困方案，其實也只是因循抄襲、便宜行事罷了，完全無法解決當前困境。首先，此次受疫情影響最大的族群，非勞工莫屬。但與勞工相關的紓困補助，甚至是紓困貸款，卻是沿用108年度的財稅資料，不但無法反映勞工此次受疫情衝擊的真實狀況，更遑論救急、救難之效！其次，勞工紓困貸款50萬個名額，兩日內即申貸額滿，顯然勞動部不接地氣，低估疫情對勞工的衝擊。

第三，此次疫情，許多行業配合防疫政策而被勒令停業或有限度營業。但在紓困方案中，不是杯水車薪，就是不見相關辦法，還須由立法委員建議，行政部門才願意研議補救措施。第四，此次產業衝擊更甚去年，但相關補貼卻更少、更嚴。最後，連暫緩夏季電價的小確幸，經濟部原先也未曾規畫在內。以上種種都足以顯見，此次紓困最大的目標其實不是受衝擊的產業與勞工，而是要對蘇內閣進行政治紓困。

對比兩次紓困預算三讀，蘇貞昌從過去個人政績哏圖連發，到此次持續神隱，以及許多民進黨立委此次也提出普發現金的紓困主張，都足以顯示民意對整個蘇內閣表現普遍反感。事實上，蘇內閣經此波疫情衝擊，也的確需要大量的政治紓困。從藝人賈永婕捐贈醫療物資，到郭台銘跳出來表達願意捐贈疫苗，都狠狠的打臉蘇貞昌過去高喊「有政府、會做事」的口號。以至於蘇內閣在紓困討不到民意的掌聲下，必須持續藉由操作外國疫苗贈台，以外援轉內銷的方式，才能稍稍化解民眾對蘇內閣的不滿。

隨著3級警戒拉長，不但可能出現防疫疲乏，更可能出現紓困疲乏。政府在財政資源有限情況下，勢必隨著紓困次數、產業類別以及影響人數的增加，造成每次紓困效果遞減。 其實外國已經示範了很多次，唯有全民施打疫苗，才能盡速全面解封，回到正常的生活。只是蔡政府無力解決當前自購疫苗不足的問題，只能仰賴外國不定時的捐贈，讓全面解封變成必須仰人鼻息。或許民進黨至今仍沉溺於外援疫苗所創造出的宣傳效果，但只要疫苗問題一日無解，再次追加紓困預算也只是早晚的事，只是到時是不是仍是蘇院長到立法院報告就不得而知了！（作者為立法委員國會辦公室主任）