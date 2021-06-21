20日再出現長照機構群聚感染，47人確診、已有3人死亡，北農則有45人確診，兩者均是市府延宕防疫應速迅採檢快篩等工作，地方首長的職責是市政建設與維護市民生命安全，但台北市長柯文哲於疫情期間天天開疫情記者會，不是著重台北市防疫工作，卻是炮打中央，這兩起事件，都已拖延一段時日，為何無法及早做好防堵，試問；市長職責是否應先保護市民生命安全。

5月底，信義區就有長照機構2位住民確診，快篩25位住民及9位工作人員後，皆呈現快篩陽性。源頭是一名有萬華接觸史的工作人員，不幸造成7位住民過世，北市府竟然無法記取教訓，加強對長照機構防疫措施，讓不幸事件不斷發生。

士林區這家長照機構群聚感染事件，對74名工作人員與住民進行採檢，已有25位為陽性。衛生局事後指責，該長照機構隱匿疫情，實際上已累計有47位陽性確診，目前3人死亡，該機構業者21日表示，衛生局8日就知道有長者確診，卻直到14日才安排全院採檢，動作真的太慢。

有關北農染疫狀況，專家瞭解，5月12日住在萬華的員工最早發病，5月中下旬員工陸續發病，這一周確診者較多，共匡列48名工作人員和同住等接觸者，市場處表示，證實已有20名北農員工及18名承銷人確診，至20日晚已有45人確診，中央疫情指揮中心及農委會等均派員前往協助。

「好心肝診所」特權偷打疫苗事件之後，本月10日衛生局長黃世傑表示，他已向市長請辭。柯文哲日前表示，衛生局長是政務官，不適用公務人員考績法，將另外檢討；重點是防疫階段，衛生局是主要負責局處，能夠群龍無首或是鬆懈嗎？

端午假期後，施打疫苗出現許多的抱怨，包括：以網路預約方式登記、注射場地欠缺無障礙空間、烈日下讓長者及家屬酷曬排隊等，明知道規劃是85歲以上長者，忽視是否會使用網路、行動不便長者、高溫的影響等，竟然強調：不該用舊思維面對新挑戰。

長照機構是防疫政策中的重點，原因就在住民是以多重共病的高齡者為主，他們是高風險群，台北市卻接二連三出現，這次一下就增加47位陽性確診、3人死亡，難道不到一個月前的教訓還不夠，為何推延6天才安排全院採檢，試問防疫的警覺性在哪。

北農經管的果菜批發市場，蔬果進場拍賣是滿足大台北地區蔬果民生供應需求，工作人員從貨運、理貨、搬運、拍賣、承銷人、清潔人員等，及消費者進出，第一、第二果菜市場一天約有1萬多人進出，影響民生甚鉅。

5月12日即已出現首位員工確診，北市府卻未能提出有效防疫措施，更傳聞疫調匡列不確實、抽換匡列對象情事，且疫調是以戶籍為根本，對北農完全不適用，感染確診案例設籍北市不到一半，跨縣市疫調早就有問題，拖延到上周六才成立專案小組處理。市府雖安排機動快篩隊進駐北農，卻無法順利進行，拖到6月21日才設置快篩站。

危機有源頭，防疫要迅速找出感染源，進行快篩數量，有效阻斷疫情擴散，進行分流，但長照機構卻持續出現群聚感染，北農防疫未能落實，責任政治在哪，市民生命安全的具體保護又再哪，柯市長任期還有兩年，請別再看著總統大位，忽略目前職責，誠如柯市長所言：病毒蔓延不容停下喘氣，請認真做好防疫措施，督導衛生局做好長照機構防疫。（作者為長照政策研究者，曾任教大學政治學系）