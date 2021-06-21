依計畫英國應在21日全面解除疫情封鎖，這也是前後加起來已被「封」超過一年的英國居民引頸期盼的事。但英國強生政府宣布，防疫解封日期延後到7月19日。這是新冠疫情爆發以來，3度封鎖下，英國政府首次如此果斷的決定延遲解封時間。

英國是全球第一個批准接種新冠病毒疫苗的國家，也是當前全球疫苗接種率最高的國家之一。英國政府此刻宣布推遲解封時程，不但對英國防疫是一項示警，對全球疫情未來的變化，更是一大警訊。

英國從去年聖誕節前進入第3次全國封鎖。這段期間以來，英國政府快速推動疫苗接種，目前高達80%的成年人已接種第1劑疫苗，打完第2劑疫苗的人口比例逾30%。年齡70歲以上的居民則可望在今秋注射第3劑疫苗。英國政府加速疫苗接種進度的目的在於建立群體免疫，對抗病毒。

除快速接種疫苗，與病毒賽跑建立群體免疫外，英國政府對第3次封鎖的解封進程表也做出了遠比先前兩次封鎖更精密的規畫，前後分4階段逐步解封。前3段都依計畫落實解封，唯獨本周該完成全面解封的第4階段遭到推遲。強生宣布這項決定時，說明延遲防疫封鎖日理由在於印度的Delta變異病毒株確診率遽增，解封必須依據病例數據，非固定日期。

強生這項宣布無異令許多把夏天視為天堂季節的英國人失望，但擺在眼前的數據卻是清楚的。在確診病例一周內增加57%，住院率一周增加32%，上周4、5連續兩天確診病例每天破萬的情況下，英國顯然已在第三波疫情爆發邊緣。

令人更感不安的是，英國這一波的確診病例中高達99%是比最早在英國發現的Alpha變異病毒傳染力高出60%的印度Delta變異病毒株，傳染力又比2019冠狀病毒高40%。Delta感染病例遽增，讓原本幾已逐漸解封的英國抗疫局勢在一周內重陷危機。過去大半年，甚至從2020年3月以來的多次封鎖防疫都可能功虧一簣。

數周前準備允許讓持已接種兩劑疫苗接種卡的英國居民前往旅遊的許多歐陸國家，重新宣布對英國入境旅客恢復隔離措施，值得注意的是，這些國家的平均疫苗接種比率則比英國低，也持續有新冠確診病例。但這一波疫情爆發焦點已轉移到先前專家們最擔心的變種病毒。隨著英國疫情突變，面對新種變異病毒，法國和德國已在上周緊急呼籲歐盟國家協調重新開放邊境政策。

然而，來勢洶洶的新冠病毒Delta變異株今年春天在印度疫情失控後，早已擴散到全球至少70國家和地區。世界衛生組織(WHO)和美國疾病管制暨預防中心（CDC）都預期Delta將成為下一波疫情主要流行的病毒株。

如今，因前殖民附屬關係擁有大量印度移民人口的英國，似乎在全球先進國家中率先印證了世衛和疾病管制與預防專家的預測。 英國延遲全面解封的策略在於利用未來4周加速疫苗接種，以期擴大和強化群體免疫機能。英國免疫專家認為，目前英國疫苗接種在與新冠病毒Delta變異株比賽中暫時領先，但若要避免疫情失控，降低住院和死亡率，20歲以下年輕人和學童都應儘速完成接種。

以英國為鑒，Delta變異株為主流的下一波新冠疫情，防範比先前困難，但接種疫苗的速度是控制和降低疫情殺傷力的關鍵。