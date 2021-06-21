千呼萬喚，美國終於聽到了「Taiwan Needs Help」 的求救聲，捐贈了250萬劑疫苗給台灣，由華航專機載送安全抵達。嚴重缺乏疫苗導致500人因新冠肺炎病死的台灣，有如久旱遇甘霖，對美國政府自然感恩戴德；民間團體自動自發在各醒目位置不斷打出「感謝美國」、「台灣愛美國」等電子屏幕，提醒台灣人不要忘了台美兩國的邦誼，絕對是經得起考驗。

蔡政府從內政到外交、從衛福部到總統府，自然也搶著把功勞往自己身上攬。蔡政府更希望能藉此扳回一城，挽救其急速下墜的民調。

有趣的是，國民黨市議員葉元之，感動之餘未曾多想，便前往AIT粉專去留言致謝，卻引來許多綠粉撻伐說：「關你們國民黨什麼事，不要來邀功了！」似乎把這討來的疫苗，當成了民進黨重要的政績，企圖據為己有，不准他黨來蹭功勞。葉元之反駁說，美國贈送疫苗是給台灣，而非民進黨，他身為民意代表上AIT臉書表達感謝，天經地義，質疑綠粉眼中難道只有政治算計？

民進黨的行徑，不免讓人想到古書《孟子‧離婁下》裡《驕其妻妾》的故事。齊國有個人，家有一妻一妾。丈夫每次外出，一定吃得滿臉油光，醉醺醺地回家；回家後很得意地告訴妻妾，他都是跟一些有錢有勢的大人物一起吃了豪華大餐。有天妻子偷偷地跟在丈夫後面盯梢，一直來到東郊外的墓地，只見丈夫走到掃墓的人那裡，乞討些祭墳用的殘羹剩飯，吃完了再到下一個掃墓者那邊繼續乞討。原來他用來炫耀妻妾的手法，全靠乞討來的腳尾飯。妻妾二人不禁相擁而泣，而這位老公渾然不知，依然回家向妻妾擺威風。

台灣政府向美國採購了不知幾百億的武器、幾百噸的萊豬肉，現在自己買不到疫苗，卻要靠乞討才能向美國要到250萬劑的免費疫苗，還要把這乞討來的功勞攬在自己身上，不准別人插手，然後驕傲地向台灣民眾邀功。

這種場景，與那個靠乞討腳尾飯吃得油光滿面，然後向妻妾炫耀他多有辦法的齊人，有何不同？

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