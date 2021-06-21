疫情死人，是人倫悲劇，疫苗的價值是亡羊補牢，盡量讓國家早日恢復「接近正常的正常」。而取得疫苗自是喜事，但民進黨舉黨從上位權力者到基層支持者，都沉溺在喜慶與吹捧自己人中，根本是種集體墮落。

6月20日，這天是美國贈與250萬劑莫德納來台的日子。同日台灣新增11死亡案例，累積死亡人數達到549人。然而就在這個時刻，我們可以看到疫情傷亡人數被民進黨舉黨忽略，一心只想大內宣。

蔡英文臉書19號晚上宣布美國捐贈250萬劑莫德納，之後不過24小時連發四則臉書文宣傳豐功偉業，下面充滿綠營人士肉麻留言。綠委鍾佳濱留言「感謝外交團隊努力」、嘉義縣長翁章梁留言「感謝總統及所有外交人員的努力」，前立委鄭寶清喊「德不孤必有鄰」。

最噁心的是前立委林靜儀與現任綠委趙天麟，林高呼「感謝府院不分晝夜的努力」，趙稱讚「蔡英文總統及團隊忍辱負重」。

一定有人會反問，「政府爭取到250萬劑，不配被感謝？」姑且先不論250萬根本不夠2300萬人的國家打，也先不追究民進黨為發展國產疫苗，未大量訂購國際疫苗，致使疫苗施打率低的責任。要知道每個人的角色是不同的，今天若是一個小老百姓感謝政府，是他的自由。但「民進黨府院黨是一體的」，民進黨人讚政府，等於是讚「自己人」。

而看看你們自己人搞出了什麼飛機？你們一大群人搞在一起，弄出3+11（還沒有會議記錄），弄出桃園諾富特，弄出疫苗嚴重短缺，弄出負壓隔離病房不增反減。現在好不容易「開始善後自己拉的屎」，疫苗數量有所增加，竟變成吹捧自己人，請問你們還記得台灣已有549人死於肺炎了嗎？你們當然不記得，因為你們只在乎自己的政治前途，在乎大內宣而已！

回顧這次疫情，我們看到蔡總統在疫情前期神隱，直到5月31日高端跌停才跑出來直播。我們也看到北投發生幾近全家被病毒滅門的慘案，選區立委吳思瑤同日臉書卻「開心喝日本酒，感謝日本贈疫苗」。

這還沒算上民進黨社群中心副主任配偶PTT反串、社群中心主任范綱皓造謠外國疫苗沒作第三期，綠委王定宇夢到復必泰疫苗在大陸分裝等惡劣造謠行徑。再把這些算上，民進黨政治人物的表現，就更不堪入目了。

但另一方面看，幾流的支持者就有幾流的政治人物，民進黨人之所以歡慶，之所以冷血，是因為不少支持者也是同一種貨色。疫情爆發至今，強悍一點的民進黨支持者怪雙北市長、怪老百姓不戴好口罩，吹捧陳時中一夜白頭多辛苦（實際上他頭早就白了）。臉皮薄一點的支持者，要大家批評可以但要有建設性，高呼政治口水對防疫沒幫助。態度不同，但護短之心都是一樣的。

過去幾年，民進黨老把選舉喊成「智力測驗」，投國民黨與韓國瑜就是草包腦殘。若套用這種邏輯，這次疫情就是「良心測驗」。這麼多國民死去，這麼低的疫苗施打率，政府無所不用其極袒護高端，找遍理由卡郭台銘買500萬劑BNT，這哪一件不會讓人想「用力的翻桌」？綠營知識分子面對這一切，竟然還不動怒氣，還在喊理性監督，這樣的人或許「智力測驗」過關，但「良心測驗」絕對是不及格的！

無視人命逝去，只顧著大內宣，這樣的政黨從高層到支持者，選舉時真的沒資格再談228與白色恐怖死人了，你們不配！

（作者為網路媒體工作者）

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