日前美、俄兩國元首在日內瓦舉行高峰會，雖然會談時間較預期縮短，但會後發表一份頗有實質內容的「聯合聲明」，且雙方互動良好，《瑞士資訊》用「熱烈」來形容會議氣氛，因而引起各方對美國戰略轉向，試圖「拉俄制中」的揣測。

相較上任之初，美國總統拜登對俄羅斯的態度的確有相當大的轉變。3月3日白宮公布的「國家安全戰略暫行指南」（Interim Guidelines of National Security Strategy），雖強調中國是「唯一競爭對手」，但仍將俄羅斯與中國並列為「戰略競爭者」（strategic competitors）。拜登在接受媒體訪問時還同意俄羅斯總統普丁是「殺人兇手」，還表示要俄羅斯為干預美國大選付出代價。

美國對俄羅斯態度的改變當然有其精密盤算，但能否如願「拉俄抗中」受到許多主、客觀因素的限制。既然美國改變對俄態度，是為了尋求更有效的對抗中國這個「21世紀最大的地緣政治挑戰」，那麼就從地緣政治學的脈絡，釐清美國拉攏俄羅斯的背景與未來展望。

地緣政治學與地緣戰略選項

地緣政治學是地理學延伸出來的國際政治科學，經典的理論包括陸權論、海權論，以及邊緣地帶理論。

海權論認為，海洋有利於貿易，控制海洋就能掌握豐碩的貿易利益，因此海權勝陸權。美國霸權就奠基在海權之上，所以美國重視海軍、海外基地與制海權，強調海洋的自由航行。美國海軍的「自由航行任務」（FONOP）並不是只針對中國，而是普遍性的對全世界。例如4月7日美國驅逐艦瓊斯號（DDG 53）即在沒有通知印度的情況下，進入印度專屬經濟海域航行，以「挑戰印度對海洋的過度主張」，而引起印度關注。

陸權論則認為，歐、亞、非洲是全世界最大的陸塊，有最多人口與最豐碩資源，如果有廣大鐵路網能結合這個世界島，就有能力建立大艦隊而打敗海權。美國原本擔憂的陸權霸主是蘇聯，因為二戰結束後，在蘇聯指導下建立了一個橫跨歐亞的共產世界。蘇聯瓦解後美國一度仍瞄準俄羅斯，現在則因中國的「一帶一路」倡議試圖整合歐、亞、非洲資源，而挑動了敏感神經。而當中國開始建設藍水海軍時，就完全符合了陸權論的推論，美國自然要把中國當作「最大的地緣政治挑戰」，取代俄羅斯而成為唯一對手。

另一個探討海、陸權交鋒的邊緣地帶理論認為，歐亞大陸的濱海地區與島嶼，是海、陸權交界的邊緣地帶，誰能控制，誰就是贏家。台灣島就位於太平洋邊緣地帶第一島鏈的核心位置。在太平洋海權與亞洲陸權的對抗中，戰略地位極為重要。

對海權國來說，除了在邊緣地帶直接對抗陸權之外，另一個戰略選項是挑起歐、亞大國互鬥。戰略原理參照英國18世紀以來的外交原則：只要歐洲大陸不出現統一強權，英國永遠是安全的。因此當法國強，英國支持德國（普魯士）；德國強，英國支持法國。這才會有「英國沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」這句名言。

因此當1970年代中、蘇交惡，美國就推動「聯中制蘇」戰略，終於在1991年成功瓦解蘇聯，獨霸全球。但美、中從對抗關係變成合作，這個戰略結構的轉變，使得台灣的戰略地位不再重要，因而被美國忽視了40年。

友好的中俄關係、困惑的美國人與疑慮的歐洲

對現在的美國來說，「拉俄制中」的確是個比較好的地緣政治戰略。如果美國還是20年前獨霸全球的超級強國，那麼憑藉本身國力，以及控制歐亞邊緣地帶的卓越優勢，可以完全壓制中、俄結盟。但美國現在國力衰退，無力同時在歐亞大陸對抗兩個大國。師法當年「聯中制蘇」的故智，自然是好個選項。

但當年成功拉攏中國的形勢和現在不同，美國要「拉俄制中」，有三座大山必須跨越，並不容易。

第一，北京與莫斯科並不像當年的交惡以及有邊界衝突。事實正相反，中國非常了解俄羅斯的合作對中國崛起的重要性，不僅在2005年以讓步方式解決了長達數百年的邊界東段爭議，習近平上任後，也非常用心的經營中俄關係，在新冠疫情爆發前的6年之間，習近平與普丁總共見面了29次之多。

2019年，習近平赴俄進行國是訪問，受媒體訪問時表示：「普丁總統是我交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友，我十分珍視這份深厚的情誼」。新華社當時稱中、俄關係為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，雙方也的確有「上海合作組織」與「金磚五國」的協作。中、俄之間雖然存在著不安全感的矛盾，但目前合則兩利，緊密關係不會因美、俄一次高峰會或美國挖牆腳就輕易轉變。

第二，長期以來美國將俄羅斯描繪為敵意國家：併吞克里米亞、不尊重人權、干預美國大選、駭客入侵…，總統普丁也被批評為「殺人兇手」。要「拉俄抗中」必須先改變美國人民的認知，否則無法向民眾解釋為何要找壞人（bad guy）合作。但這種敵友身分認同的轉換需要相當長時間的社會建構，當年改變美國人對中國的認知是從1971年的「乒乓外交」開始，到1979年與「中華人民共和國」建交，美國「聯中制蘇」工程才算告成。現在這「認知戰」尚未啟動，內、外環境變化快速，要將美國人民對俄羅斯認知從bad guy轉變為good guy，那是漫漫長路，變數還很多。

第三，美國的歐洲盟邦不會支持。歐盟不反對美俄改善關係，但對美國拉攏俄羅斯則充滿疑慮。對歐洲人來說，中國不是真正的威脅，俄羅斯才是。中國軍隊要入侵歐洲以目前來看是天方夜譚，但俄羅斯軍隊陳兵烏克蘭邊界卻是活生生的現實。拜登想和普丁握手，俄羅斯當然OK，但要俄羅斯抗中，即便俄羅斯願意，開出來的條件，恐怕也不是恢復G8會籍、取消經濟制裁…等等小恩小惠可以滿足的。1979年美國為了「聯中制蘇」，撤出在台美軍、和中華民國斷交、撕毀《中美共同防禦》條約；知道這段歷史的烏克蘭人，如果有足夠遠見，當聽到美國想要「拉俄抗中」時，恐怕會擔憂的發抖。

真正的問題是，地緣政治與民主人權是兩種不同的價值體系，前者是現實主義的，後者是理想主義的。美國想要運作民主人權聯盟，同時又想操作地緣政治拉攏俄羅斯，必然會出現「雙重標準」現象。但只要一出現雙重標準，美國聯合各國抗中的正當性就會打個很大的折扣。如果美國只是為了自己利益，而不是為了共同價值觀，那麼那個國家願意犧牲自己國家利益，真槍實彈的「為美國」而抗中？

歐洲盟邦的疑慮，是美國「拉俄制中」最難跨越的大山。美國當然可以不計代價的操作「拉俄制中」，如果成功，的確有很好的機會可以遏制中國，確保美國霸權地位，但同時也將喪失歐洲盟邦的支持。對一心想走自己的路的歐盟來說，或許反而是個擺脫對美國依賴的機會。「拉俄抗中」的算盤是否合算，白宮恐怕還要再仔細核計。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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