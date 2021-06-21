雖說「超前部署」喊假的，但蔡政府勉力向日本、美國「化緣」而來的各家新冠肺炎疫苗倒也漸漸到貨。數量的確不多，離全面施打，建立群體免疫尚有一大段距離，但至少緩解燃眉之急，讓執政黨在強大民意壓力下可稍喘一口氣。疫苗到貨，終是好消息，然而若干新聞媒體「大內宣」式的自嗨報導，反而讓人引以為憂，因為傻傻分不清的人民，又要如何「抗中保台」呢？

以6月18日中華航空CI-5556航班載運24萬劑莫德納疫苗抵台為例，其航線即從盧森堡起飛，先中停阿拉伯聯合大公國的杜拜機場，再穿越中華人民共和國的飛航情報區（Flight Information Region，簡稱：FIR），最後到達我國的桃園機場。說白了，這次華航走的就是事先提交的飛行計畫中的貨運路線，沒啥好大驚小怪的。部分媒體卻誇張過頭，例如《三立新聞台》以「不避中國領空！莫德納疫苗將提前抵台」下標，《新唐人亞太台》的「不避中方領空直衝！」也是，《蘋果日報》更是以「一張航線對比圖看華航這次勇！」來做獨家。如依這些媒體所言，筆者倒也去過歐洲，算來也「勇闖中國領空」好幾次了。

在此先幫讀者科普一下，飛航情報區係由聯合國轄下的國際民航組織劃定，區分各個國家的航管及航空情報服務責任區。範圍除了該國領空外，通常也包含鄰近公海上空，並非軍事用途。值得一提的是，外籍航班飛越他國領空須繳交過境航路服務費，以我國為例，在疫情爆發前的2019年，一整年的過境費收入就高達新台幣22.3億元，頭號大戶正是國泰航空，總計繳納了2.57億元之多。所以這次的華航空運疫苗之舉，只是飛行日常，沒有什麼「不避」、「直衝」、「勇」可言，反而因為飛經人家的飛航情報區，應該也繳給中國政府「過路費」了。

更不清不楚的還有共機擾台相關報導，由於近年兩岸關係緊繃，共機三不五時就靠近一下，當然來者不善，自是不懷好意。但不少媒體和政客動輒以「侵犯領空」形容，那就顯得荒唐無知了。依共機航跡來看，只是進入我國依防空需求而單方劃設的防空識別區（Air Defense Identification Zone，簡稱ADIZ），其目的只是便於空軍定位管制，並無國際法上的任何約束力，亦非我國享有絕對主權的領空。而我國防空識別區的範圍甚至包含中國管轄的浙江、江西、福建、廣東等四省，以及與那國島附近的日本領空，因此也與這兩國的防空識別區有所重疊。

倘若共機真的進入我國領空，那麼事情就大條了。每年「萬安演習」搬演的那一套就得真正登場，包含施放空襲警報，空軍的戰鬥機、防空飛彈、高射砲都要進入戰備，準備接敵了。如果按照媒體和政客所說的，共機當已入侵我國領空N次，但從未見國軍有任何接戰動作，那麼空軍司令、參謀總長，國防部長這票人早該下台，甚至下獄了。（據考證，共機真正進入我國領空，檯面上應該只有當年反攻大陸時代，「反共義士投奔自由」那幾次。）

有外國軍機進入防空識別區困擾的當然不只我國，日本、韓國、馬來西亞，甚至美國、加拿大、歐盟諸國也偶爾會遇上中國、俄羅斯軍機的抵近飛行事件。相形之下，他國的相關報導基本上有三大不同。首先是圖文並茂，資訊翔實，會公布詳細的飛行路徑、時間、和地點，讓國民知道外國軍機到底飛經哪些區域、在哪裡被攔截。

第二，新聞標題和導言會明確交代外國軍機只進入防空識別區，並未入侵領空。絕不會像我國媒體只寫個模模糊糊的「進入西南空域」（天曉得這個西南空域到底在哪？）第三，也會清楚說明自家軍機的應對作為，例如伴飛、監視、或攔截，不像我國媒體只會寫根本不存在的「廣播驅離」（共機飛離估計是任務完成，何驅之有？）

說到底，會有這樣的亂象，除了媒體記者素養不夠，國防部也得負一半責任。因為這與媒體報導疫苗航班來台的各顯神通不一樣，國防部記者會或轄下軍聞社仍是共機擾台訊息的唯一來源。如果國防部只會嚷嚷共機來了，細節卻含糊以對，在媒體以訛傳訛之下，不僅無助於國家安全，更會破壞全民心防。

尤其是最高奧義「廣播驅離」，國防部老喜歡搞這種「不戰而屈人之兵」的大內宣，只要廣播一下，共機即退避三舍，以示我軍武勇。但這只是阿Q式的「精神勝利法」，如果還拿來說嘴，那空軍何必採購飛彈和雷達？直接讓戰鬥機安裝高功率發報器和大喇叭，上天和共機對尬不就得了。事實上，所謂的「廣播驅離」找不到對應的英文名詞，勉強可用Radio Warning（廣播警告），但兩者相去甚遠，所以外國媒體也無從報導這個我國空軍的奇葩創舉。

當然，藉此搞大內宣的也包含海峽對岸的中共軍方，所謂「捍衛祖國領土完整的決心」而來的共機繞台，說穿了只是在公海上空來來去去的窮磨蹭，老共也只能用俯視玉山（其實是大武山）這類的意淫式言語來自爽。就像過去大選區時代的立委選舉，常見國民黨和民進黨候選人捉對廝殺，彼此叫陣，互嗆互譙，最後雙雙高票當選。這難免讓人懷疑國軍和共軍是不是一搭一唱，雙方都在用大內宣營造對己有利的態勢？

大家都是愛台灣，但傻傻分不清如何「抗中保台」？這個問題不僅值得新聞媒體和國防部檢討，更值得吾人深思。

（作者為自由作家）

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