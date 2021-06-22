叔外公傅清石將軍，湖南瀏陽人，早年畢業於湖南省立第一師範學校和北京大學文科。時值軍閥混戰之際，他報國心切，乃又投入黃埔軍校六期，堪稱忠勇雙全，文武皆修。

叔外公在國府空軍主事政治文化工作，但他並不是典型「蔣家班」出身的政工幹部，因此他最高升任空軍總部政戰部少將副主任。退伍後憑著深厚的國學古文功底，他又在臺灣輔仁大學，銘傳商專等高等學府教授中文，並迭有文史著述傳世。

其實叔外公最讓人津津樂道者，倒不是他有著空軍才學第一人的令譽，反而是他做為《西子姑娘》（詞：傅清石；曲：劉雪庵）這首膾炙人口，傳唱一時之空軍名曲的填詞者。

此因杭州筧橋既為國民政府的空軍搖籃，浙江姑娘一般又生得明豔動人（叔外婆即原籍浙江寧波）。所以抗戰勝利後，他藉「西子（湖）」之名暗指杭州，而所譜詞意間細數飛將軍們的英挺帥氣，報國忠忱，和視死如歸的豪壯，佐以空軍眷屬深情款款，牽腸掛肚，仰慕關懷的相思。這在眾多陽剛之氣充斥，慷慨鏗鏘盈滿的傳統軍歌間，《西子姑娘》柔情的曲境不止凸顯空軍飛行員的忠勇形象，尚且隱喻軍人眷屬的難為，道盡只有空軍家屬方能體會的無奈與不捨。

每當〈柳線搖風曉氣清，頻頻吹送機聲，春光旖旎不勝情，我如小燕，君便似飛鷹……〉的悠揚樂章在耳邊響起時，中國空軍飛行員當年的奮起迎敵，空軍眷屬的犧牲掛念和殷切盼歸，及叔外公的文史才情和報國節操，就會在我心中回盪，久久不能自已！