上周五美國道瓊工業指數大跌逾533點或1.6％，全周重挫3.5％，寫下2020年10月以來最大跌幅，標普500指數周線也下跌1.9％，創下今年2月以來最大跌幅，觸發重挫的是聖路易斯聯準會總裁布拉德（James Bullard）接受CNBC的訪談。布拉德是聯準會決策官員中指標性的「鴿派」，過往每次在市場出現震盪時，往往由布拉德出面安撫，但是他這次「由鴿轉鷹」，認為通貨膨脹比原本預期要高，原本訂在2024年3月的升息目標日，可能必須提前一年多，甚至在2022年底就會開始首度升息。

聯準會從上周三起，連續發表令市場驚訝的提前升息訊息，上周三聯準會主席鮑爾首度鬆口，證實聯準會官方「已經開始討論」逐漸縮減量化寬鬆操作（tapering），探討無限制量化寬鬆的購債操作何時開始退場，不到兩天，布拉德緊接著在CNBC透露美國央行關注通貨膨脹力道高過預期，可能提早啟動退出量化寬鬆、並且提前升息等，觸發股市出現沉重的賣壓。

不過，聯準會目前只是口頭宣示，實質操作仍然繼續大量放水。鮑爾所領導的聯準會一向被認為「沒有鷹派存在的環境」，參與聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議的聯準會官員們，只有溫和的鴿派與極端鴿派，不會在經濟剛剛復甦的初期就祭出讓市場驚訝的緊縮政策，只是透過早期預防性的討論，釋放訊息避免市場炒作氣氛過熱，並且澆熄蠢蠢欲動的通貨膨脹預期。

因此上周五雖然道瓊指數大跌，但是債券市場十年期政府公債收益率下跌至1.438％，是今年3月以來的最低水準，而短期國庫券的利率繼續維持在趨近於0的水平，而負責市場操作的紐約準備銀行則以0.05％的利率，較日前的零利率略為拉高5個基本點的水準，進行隔天期市場逆回購操作來釋放資金，用以完成7560億美元的鉅額債券標售。總體來說，市場資金極為豐沛，聯準會沒有任何轉向的跡象。

事實上Fed的資產負債表在上周三的6月16日，剛剛突破8兆美元大關，達到8兆640億美元，單周繼續增加了1120億美元。與2019年9月相較，Fed的資產負債表膨脹超過一倍，前後僅用了21個月就狂印4兆美元，其中有3.75兆美元都是為了因應COVID疫情造成的經濟封鎖增加的。

如果再仔細探究單周新增1120億美元的內容，可以看到其中有240億美元是增持了美國國債，另外高達840億美元則買進不動產抵押證券（Mortgage-Backed Securities MBS），在聯準會8兆美元的資產負債表上，政府公債存量高達5.15兆美元，處於穩定增加的趨勢，而MBS的存量2.33兆美元，Fed的操作是有買有賣，雖然一周增加了840億美元，但是相較於一個月前則只增加500億美元。

另外，Fed資產負債表增加主要來自財政部的紓困與經濟振興需求，從COVID爆發之後，美國財政部增發了3兆美元的政府公債，幾乎全數被聯準會買回，也就是貨幣化了，而財政部增發國債取得的資金，則以「國庫支用帳戶」（Treasury General Account TGA）存放在紐約聯邦準備銀行。

TGA帳戶餘額是非常重要的觀察點，去年7月這個帳戶餘額一度高達1.8兆美元，顯示在川普政府的後期，紓困計畫所取得的大量資金並沒有被財政部支用，而是閒置在TGA帳戶中，葉倫上任後加速將紓困金依照計畫撥放，並且宣示將在今年6月底，將TGA帳戶餘額降至5000億美元。

財政部在短短幾個月內將超過１兆美元的資金，從聯準會的TGA帳戶發出，流入私人經濟部門，是過去三個月造成大宗物資炒作熱潮的因素之一，不過到上周五TGA帳戶餘額剩下7650億美元，財政部造成的資金狂潮已經進入尾聲，我們也看到在中國政府全力打壓之下，大宗物資的炒作熱潮顯著回跌，關於通貨膨脹議題的炒作也將告一段落。

根據本報報導，本周將會有大量的Fed官員發表公開談話，包括周二鮑爾將出席國會發表對疫情與經濟的看法，另外紐約準備銀行總裁威廉斯（John Williams）、舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）都有公開演說的行程，加上周五核心通貨膨脹（PCE）的公布，可以預期金融市場整周都將籠罩在聯準會政策轉彎、由鴿轉鷹的不確定氣氛中。

核心物價指數PCE的上漲是聯準會決策的關鍵，目前3.1％的年增率是1992年以來最高點，而過去兩個月的增速則是1980年代以來從未見過的動能，這也是鮑爾釋出討論減緩購債操作、以及布拉德明確表達可能提前升息的主要考量。目前聯準會的寬鬆政策並未有實質的變動，但是PCE的增幅如果長期高過聯準會原本的預期，那麼聯準會的鴿轉鷹，將可能由口頭宣示轉為實質行動，機率雖然不高，卻是金融市場最擔心的發展。