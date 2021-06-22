美東時間2021年6月19日（北京、台北時間6月20日）由環球兩岸關係研究會和全球華人政治學家論壇主辦，台灣中流文教基金會和上海東亞研究所協辦的《兩岸熱點》系列講座第四講暨閉門線上研討會在美國華盛頓舉行。會議由美國美利堅大學趙全勝教授主持，台灣中國文化大學社科院院長、前陸委會副主委趙建民與美國巴克內爾大學國際關係教授、系主任朱志群主講，美國歐道明大學政治學與國際關係助理教授吳萱萱點評。來自全球各地的約30位學者參與了會議。

趙建民院長首先從兩岸問題的背景談起，並認為現在已經基本沒有了純粹的兩岸關係，而必須從三邊關係入手。他提到自從美國的國防戰略報告把中國作為了核心挑戰之後，美方在國會議員提案、政府官員訪台、對台軍售增加等多個層面採取了強硬行動。而大陸也同樣做出了多重強有力的反應。趙院長同時提到了拜登上台之後局勢的變化，這包括美高官連續作出「一中不變」、「兩岸現狀不變」、「戰略模糊不變」等表態試圖降溫，到拜登與不同的國家或團體會面發表聲明時都一一強調台海穩定的重要性以及希望兩岸和平解決問題的訴求，再到美對台灣的國際聯結提供多重支持，以及國際結構轉變和香港局勢變化所帶來的影響。趙院長也講解了台灣民意的改變，並對在台灣島內講「九二共識」的困難表示擔憂。與此同時，趙院長也對大陸可以如何更好地收穫台灣民心、引起台灣老百姓的好感提出了建議。

朱志群老師認為兩岸三方的政策都有矛盾的地方，需要引起高度重視。他從民進黨領導下的台灣的悖論說起，認為蔡政府「明知山有虎卻偏向虎山行」，明知台灣要參與國際事務必須和北京搞好關係卻反倒一味尋求美日支持，迫使大陸靠軍力施壓。與此同時，台灣悖論還包含「兩岸會談不能有『一中』前提」。然後，朱老師分享了「中華民國」表和裡關係的悖論，美國對「不改變現狀」行為及表述的悖論和對「一個中國」解讀的悖論。朱老師同時也提出了「一國兩制」和一個中國背景下什麼都能談是否有矛盾的問題，以及台灣和大陸的統一與港澳回歸有什麼區別，如何既能懲罰台獨，又爭取台灣的民心？

吳萱萱老師的點評從對美台聯手抗中具體效果的質疑開始，並闡述了很多國家、經濟體並不願意在美中之間做非此即彼選擇的事實。她同時分享了她對台灣政府近幾年在對內對外執政能力上都有所退步的觀察，並對台灣在美國對華戰略中是否真的有舉足輕重、不可替代的重要性做了分析。吳老師同時也進一步地就朱老師談及的台灣方面的悖論做了剖析。

在問答階段，與會的學者們討論了一系列兩岸關係及中美關係相關的話題。例如，台灣政治大學外交學系特聘教授鄧中堅分享了疫情下台灣當局對兩岸加深紐帶的阻撓。台灣淡江大學副校長王高成也順著話題提到了大陸對台灣同胞提供疫苗政策上的變化與彈性。台灣輔仁大學的何思慎教授也對陳水扁與蔡英文時期美中關係的不同如何影響了兩岸關係的不同分享了看法，並認為兩岸關係如果要理順，大陸可能還是要先解決好中美關係。學者們主要圍繞「台灣民意」、「大陸民意」、「國際輿論」、「新冠疫情」、「權勢轉移」、「聯盟體系」、「美國內政」、「紅線設立」、「香港問題」、「美軍機抵台及美議員選擇不入境的信號」、「一國兩制」、「台胞待遇」、「信息誤差」、「歷史遺留問題」、「九二共識」、「台灣選舉轉折點」、「身份認同」、「危機管控」、「大陸外交」、「硬實力與軟實力」 等問題進行了討論。學者們各抒己見，提問與討論高效且熱烈。臨近結束時，大家依舊欲罷不能。（作者為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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