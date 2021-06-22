還記得2017年6月，民進黨6位發言人忽然不約而同，卯起來圍打羅智強，因為羅說蔡英文沒有去勘災。

民進黨痛斥，羅智強沒有基本常識，總統應該是災後再前往了解，卻被羅智強翻出2009年的蔡英文，是這樣批評馬英九：「要了解災情、要了解災民，就坐車去，交通再困難，花再多時間都值得。」

蔡英文2009年的話，一巴掌打在自己跟民進黨6大發言人的臉上，也讓民進黨的圍攻羅智強不了了之。

最近，民進黨又要圍剿羅智強的「疫苗乞丐」說。這次行動升格，不僅有時力側翼的黃國昌、劉仕傑；有曾經的「國母」謝欣霓；有黨發言人謝佩芬；有現任立委的管碧玲、鄭運鵬、王定宇、羅致政、劉世芳與黃世杰；甚至出動蔡英文本人，以堂堂總統之尊，對陣一位台北市議員。

不過，這一次民進黨又打了個空，因為最早說台灣是乞丐的不是别人，正是2013年的民進黨，批評ECFA 是「把台灣當乞丐」。

民進黨並沒有廢除ECFA，如果 ECFA是當乞丐，那麼從蔡英文上台到現在，民進黨也向北京乞討了5年多，蔡英文簡直可以說是乞丐中的霸主。

吵架不是人多就贏，還是要看誰的論點站得住腳。民進黨又打自己臉不意外，比較好奇的是，如果羅智強沒有踩到民進黨痛處，為什麼民進黨要舉全黨之力圍剿羅智強？

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