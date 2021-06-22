意識形態是造成兩岸分裂的主要原因，民進黨政府既不理性維持現狀，亦不感性尋求和平發展，每每因為對岸拋出建議或要求，就以最極端回應來個玉石俱焚。20日香港特區政府再次要求台灣簽署「一中承諾書」，陸委會聲稱自2018年7月起陸續就有該要求提出，所以選擇撤離駐香港辦事處人員。

陸委會為何不再溝通、協商，因為蔡政府在香港「反送中」的政治投資已經獲利了結，蔡英文高票連任成功，偉岸的民進黨政府在反中陣營已經坐實坐大，當然不能被矮化。連幾年前涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳，也是卡在「一中」爭議，不必在意什麼人權法治，讓涉嫌殺人者來台投案遙遙無期，如今台港關係再降至冰點，實現司法正義遙遙無期，死者家屬情何以堪。

目前我們英明的國家領導人汲汲營營於何事？自以為買得到美製船堅炮利，用來「抗中保台」；自以為兵強馬壯可以盛氣凌人，碾壓民意。在疫情擴散風雨飄搖之際，還繼續在國際外交舞台、兩岸溝通平台上自以為是。

該理性的時候不理性，該感性的時候不感性，今天宣布撤離香港，來日是不是也準備撤離澳門，關閉所有兩岸四地的門戶？

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