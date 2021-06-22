去年，第一波疫情來襲時，防疫得當的長照機構，這回失守了。根據中央流行疫情指揮中心統計，全台累計85家長照機構已出現339確診案例，包括86名工作人員、253名住民，確診人數占全國確診數的2.6%。

具體而言，士林某長照機構已有48人染疫，3人往生。基隆衛生局前日統計也顯示，基隆確診276人當中，長照機構確診人數達41人，佔了基隆確診人數的14.8%，較全台的2.6%要高出許多。指揮中心說，機構住民高齡體弱，染疫後死亡率高。

指揮中心所言，不是甚麼新鮮事。新冠疫情全球蔓延，各國養護機構的確診率和致死率都偏高。去年2月29日，美國爆發第一例群聚感染事件便發生於華盛頓州西雅圖柯克蘭市的「人生照護中心」，到了去年5月中，該中心至少有43人因新型冠狀病毒死亡。今年2月，全美3萬1000個長期護理機構有16萬3000多院民和員工染疫死亡，占全國確診死亡總數1/3以上。

全球長照機構的共通點是住民高齡體弱，慢性疾病纏身，生活高度群聚，以致確診率及致死率高。不過，曾經造訪過各縣市公私立長照機構的人都知道，全台長照機構數量不足，多數空間侷促，環境不甚整潔，醫療設備和照服專業水平，也都「有待改進」。以歐美長照機構確診率偏高為鏡，全台長照機構的防疫物資與戰力必須加強，避免長照機構成為防疫破口。疫後，長照機構的環境、設備與人力，也必須全面進行大規模的改造。

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