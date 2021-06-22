「斯斯有兩種…」這是藥廠成功的廣告，台灣少有人不知道。新冠疫情嚴峻，全台為了搶疫苗急得像熱鍋上的螞蟻，美、日兩國、台灣公益團體、企業慷慨解囊，可是蔡英文總統卻有差別待遇，光是感謝就有好幾種版本。

日本捐助124萬劑AZ疫苗，美國捐助250萬劑的莫德納疫苗、嬌生疫苗，總統蔡英文率文武百官發文感謝、感激涕零，外交官目送飛機起飛，情不自禁彎腰鞠躬九十度，大內宣全島狂歡，完全忘了因疫情招致死難的同胞何以致之？美日兩國聞聲救苦，行有餘力捐助疫苗的義行，台灣人感激自是真情流露，也是人之常情。

可不要忘了，指揮官陳時中今年1月底曾罵那些超買4倍人口數壟斷疫苗的國家「別人是救命的，你買在那放到壞嗎？」如今阿中部長前往接機，鞠躬哈腰陪笑臉地恭迎疫苗，搞得自己喜怒無常、精神錯亂，藍營諷刺「疫苗乞丐」冤枉了嗎？

反倒是台灣自己人捐疫苗自力救濟，政府明酸文、暗卡關，出錢出力不討好還被羞辱，行政院發言人羅秉成說「台積電捐贈疫苗，沒有任何附帶條件，也沒有要求保留多少份額，或者優先鎖定哪些施打對象，捐贈500萬劑疫苗，無條件供政府統籌運用」明擺出政府對郭董的傲慢與不屑。

郭董若早知道蔡政府對捐疫苗救同胞也搞雙標，乾脆繞個道透過美日政府，花幾個億買疫苗再捐給台灣，這樣就能獲得蔡總統率文武百官接機、鞠躬的禮遇，甚至再補個功在國家的勳章。不然，捐些HFNC，小英總統會親自打電話誇獎「帥哥好棒棒」，也不至於再找台積電助拳吧！

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