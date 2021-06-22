國防部6月17日才證實，台灣已與美國AIT簽署了總價近500億新台幣的軍購案合約，分別是96億多的陸軍「遠程精凖火力打擊系統」，以及390多億的「飛彈乙批」。次日，美國就宣布，原訂捐贈台灣的75萬劑疫苗，追加為250萬劑，再一天，疫苗快遞飛抵桃園機場。

莫德納疫苗每劑要價美金25元至37元，以均價每劑新台幣1000元計，250萬劑莫德納，等值於新台幣25億，是前一天台美軍售合約新台幣500億的5%。

我們不知這250萬劑莫德納疫苗是否是美國軍售「回扣」的「回饋」？不過，國際軍火買賣按例都有回扣，台灣軍購美國的合約價，往往還比其他美國盟國軍購同型武器裝備的價格更高，美國獨家買賣，想必遊說、回扣、售後服務要價也更高些。5%回饋金，只能說，賣方還算有良心罷了。

按維基百科的統計，從川普當家以來，軍售台灣總價高達新台幣5500億，按5%回饋率計算，美國實際應該「捐贈」台灣2750萬劑莫德納。換言之，美國還差台灣2500萬劑莫德納疫苗呢！美國若是再捐贈2500萬劑莫德納給台灣，別說台灣立馬全體免疫，蔡政府原本搖搖欲墜的政權，也立轉穩固，那才真叫做「患難見真情」。

美國疫苗快遞台灣，綠軍說甚麼真朋友、真友誼。殊不知，天下沒有白吃的午餐，筆尖大的台灣，怎討得到便宜？再說，江湖混久了都知道，不要錢的，最貴。疫苗，何嘗不是！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※