7月1日中共將慶祝建黨百年，官方高調宣揚百年成功祕訣，在於能「勇於認錯並改錯，走自己的道路」。實際上中國的崛起無關乎此，而是適時掌握了冷戰後美國提供的戰略機遇期。但如今中國被認為是一個挑戰現有國際秩序的擴張強權，這樣的戰略機遇期，未來還會有嗎？

所謂戰略機遇期，是指國際國內各種因素作用形成的，能為國家社會、經濟發展提供良好機會和境遇，並對其歷史命運產生全局性、長遠性、決定性影響的某一特定歷史時期。回顧改革開放之初，正逢冷戰末期，在美國「聯中制俄」的戰略底下，鄧小平走韜光養晦路線，使大陸得以安渡文革後的滿目瘡痍。

冷戰結束後，美國自信滿滿，以為市場經濟與民主體制就是人類歷史的終結，為了促使中國和平轉變，大方給予最惠國待遇，還協助其加入世界貿易組織，使中國大陸短短10年內一躍而為全球第二大經濟體。明顯可見，是鄧小平的戰略選擇而非中共的體制本質，加上中國人勤奮努力，才使中國有今天的國力積累。

但從美國的眼光來看，現在的中國野心勃勃想要取代美國領導世界。對內更加極權，肯定文革、推崇毛澤東，修憲廢集體領導制，消滅異議聲音，打壓香港民主、迫害新疆維族人權；對外更加擴張，要將南海、東海、台海納入勢力範圍，更藉「一帶一路」向世界推銷所謂的中國模式。

2008年全球金融危機，2016年川普民粹主義，讓中共對世局產生嚴重誤判，以為美國債台高築，經濟將從此衰落，中國專制體制模式優於西方民主自由體制，於是犯了未強先驕的毛病，中國從仰視世界變成俯看天下，韜光養晦不見了，戰狼外交出現了，終於激發歐美各國的集體反彈，「天下圍中」之勢於焉形成。

所以「中國還有沒有戰略機遇期？」這個大哉問，說到底就是個順勢還是逆勢的問題。當年的韜光養晦，是鄧小平因應國際變局下的順勢而為，如今的「奮發有為」，則是不是意圖改變國際秩序的逆勢之舉？

逆勢亦非不能有為，歷史上多的是翻轉成功的例子，關鍵在戰略判斷是否準確，以及有無足夠底氣應對挑戰。可如今美國經濟復甦強勁，美元霸權仍舊屹立不搖，美式民主雖受折損，然而拜登一趟歐洲行，西方價值同盟迅速聚攏，雖然德法義未必與美國同調，所謂「東升西降」之說，會不會是自我安慰的夢囈之語？

再者，中國對其市場的經濟誘因也可能過分高估，以為資本主義國家見錢眼開，跨國企業唯利是圖，卻不知還有比經濟更重要的價值；當選民與消費者群起抗議中國漠視人權、打壓民主自由時，民選政府與大企業亦須體察民意做出反應，「中歐投資協定」停擺就是個活生生的例子。如果連經濟誘因都可能失效，試問戰略機遇期還會有嗎？

中國可以走自己的路，也應當走自己的路，關鍵在走的是順應世界潮流的陽關大道，還是回到馬恩列毛的羊腸小徑？如果是後者，那麼中國還有沒有戰略機遇期，答案則不言自明了。（作者為信民兩岸研究協會理事長）