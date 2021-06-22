繼日本贈台124萬劑AZ疫苗後，美國臨時加碼，贈台75萬劑莫德納加碼到250萬劑，美日等國慨捐確如蔡總統所說，是真朋友的舉動；台灣盼疫苗如大旱望雲霓，美日解台灣燃眉之急，不管是否「免費的午餐」，都是危難見真情。但這也突顯政府採購疫苗政策的失當，從去年至今採購3500萬劑疫苗，扣除美日，到貨僅100多萬劑，實在說不過去。疫苗接種不能靠施捨，台灣離解封恐仍長路漫漫。

後疫情時代，疫苗如戰略物資，從剛結束的G7峰會可知，疫苗外交戰疫已然開打。去年初首波疫情來襲時，大陸弊絕風清的封城阻斷措施奏效，相較陷入災難的美日等國，更早脫離泥沼，因而能在疫苗外交上先馳得點。

北京利用「一帶一路」在60幾國展開布施，隨後在美國後院的中南美洲展開攻勢，今年1月200萬劑科興疫苗送抵智利，至今中南美不下10國採用陸製疫苗，當疫苗抵達時，多國元首如智利、祕魯、烏拉圭總統還到機場親迎。

G7共識之一是明年底提供10億劑疫苗給全球，這表明歐美等國在疫情受控後已急起直追，擁有大藥廠能大量製造疫苗，展現後來居上的實力。台灣獲疫苗挹注，自有台美關係的原因，更重要的是拜登政府決心採「競爭」戰略，不讓中俄專美於前，並藉此強化地緣政治的影響力。

但不管是不是真的「未附帶任何條件」，任何國家或政府都不應靠施捨自滿，廣開渠道、多方並進採購疫苗才是正途；既強化內部醫療資源配置，做好超前部署，更廣納民間力量，打破藩籬，視疫苗為戰略儲備，才能在下波疫情再爆發前搶得先機，做好應變。

國際採購疫苗動作慢確實不能全怪政府，畢竟COVAX能量有限，加上大國瘋搶，印度變種（Delta）病毒肆虐，都延宕了整個採購流程；疫情嚴重的巴西近日爆發激烈抗爭，就因總統承諾採購的疫苗遲不到位。但政府不能以不變應萬變，一句採購變數多，就推得一乾二淨。

新加坡早在去年3月底就成立18名醫療、科技及官員帶頭的專案醫療小組，遍尋全球40餘家國際藥廠進行篩選，當時疫苗大廠人體試驗還在進行，採購風險很大，但新加坡編列200多億預算，試驗失敗就算「打水漂」，成功就是賭贏，因此去年6月底就採購了第一批疫苗。

再看以色列，去年6月以高出兩倍價格採購輝瑞及莫德納疫苗，如今接種率早達到「群體免疫」。非常時期就是要擺脫官僚體制，強化議約機制能量，大破大立才能竟其功。

台灣整整浪費了1年，但直到疫情爆發的今天，疫情控制、疫苗採購仍靠中央流行疫情指揮中心及指揮官陳時中，又如何因應瞬息萬變的病毒肆虐？民間企業採購不也以拖待變，直到疫情嚴峻，蔡英文總統一聲令下才幡然改變。面對未來傳染力更強的變種病毒，台灣準備好了嗎？

（作者為資深媒體人）