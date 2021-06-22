當地時間6月16日，「普拜會」落下帷幕。美國總統拜登與俄羅斯總統普丁進行了約4個小時會談。雙方同意兩國大使復崗工作，延長《New START》5年，然而在網路攻擊、人權等議題上仍保持較大分歧。 6月18日，上海市俄羅斯東歐中亞學會、華東師範大學俄羅斯研究中心和觀察者網聯合舉辦了「美俄元首會晤與中俄美大國關係」座談會。上海國際問題研究院俄羅斯中亞研究中心研究員趙隆發表演講，以下為演講全文，觀察者網已獲授權發佈。

今天跟大家匯報的主題是俄美元首會晤的初步看法，這個會晤剛剛結束，現在做一些深層的分析也不現實，更多的是以管窺豹。此外，還想談談在會晤之後美俄關係的變化，哪些東西是不變的，哪些東西可能發生變化，以及可能對中俄關係的影響。

第一個，我覺得這次會晤，雙方都是在超低預期下實現了各取所需，既沒有驚喜也沒有意外，這是基本的判斷。這次拜登歐洲行我認為是經過精心的策劃，美國人稱為一個大的外訪，其實你看時間節點、會見的人、談的議題都是有精心準備的。

拜登最後一站見普丁，顯然有很多的意涵在裡面。普丁是他上任以來見的第一個非西方國家的大國領導人，他展現的姿態是代表了西方跟俄羅斯開展對話和博弈，這彰顯了他的個人印記，還有維護所謂民主價值觀的領導力，這是很明顯的。

對俄羅斯來說，我想普丁也達到了他所預期的目標，其實所謂的「拜普會」營造出來的最重要氛圍是俄美仍然是在同一個平台上競技的，這是俄羅斯孜孜不倦追求的所謂的大國地位、平等對話。同樣，俄羅斯還在不斷嘗試去降低對美國的敵意，也希望美國降低對它的敵意，普丁的採訪包括記者會上都談到，雙方這次是沒有敵意的，塑造了非敵非友比較模糊的俄美關係的狀態。

還有一個重要原因，雙方之所以能夠促成這次會晤，還是要回歸到當前俄美關係的現狀，以制裁與反制為基本框架的狀態。美方在川普時期就說找不到比較合適的對象對俄進行制裁，雙方都希望降低一些無序競爭的成本，也降低衝突失控的風險，在這種共同期待下，這次會晤實現了基本價值。

第二個方面，我想談談對美俄關係今後的發展有哪些影響，首先要談美國對俄羅斯和中國的雙遏制政策，拜登在之後的記者會上也差不多提了六七次中國，而且明確表示他對普丁直接提出，中國對俄羅斯的擠壓、中國現在有強大的軍隊等等，其意圖把中國作為一個重要因素推動美俄之間的相互接近。他沒有提到普丁的表態，這個也無從而知，但很顯然中國因素是個重要的方向，我感覺美國對中俄雙遏制的大方向是不會變的，但至少在資源投放的比重上會有調整。

俄羅斯在這次會晤之後，我研判在政治安全特別是輿論方面，針對美國可能會有所緩解，俄羅斯也希望在疫情的狀況下——現在俄羅斯都已經不知道第幾波疫情了，還是希望把更多的精力放在應對疫情和經濟復甦上，不希望投放在所謂的前沿對峙和戰略競爭當中。

美國很可能會重新規劃對中俄雙遏制的資源投放比重，加快向印太地區戰略轉移，最核心是要確定遏制中國為絕對優先級。從很多動向都可以看出來，美歐之間關於波音和空客的爭端、貿易上的爭端都提出了休戰期，其實是想集中精力來應對中國。

第二個變化是這次會晤之後，美國國內反俄的主基調不會變，但是以恢復對話為標誌的軟和解是可以期待的。我們看美國前駐俄大使麥克福爾出來的比較多，他當天在現場做直播，在文章中提出，拜登還是會把對俄政策放在所謂民主與專制價值觀的競爭框架中，而且在全球的競爭框架中，美國還將利用北約威懾普丁所謂的好戰行為，這些代表著美國主流對俄的觀點。

與此同時，我覺得這次會晤之後，雙方更加偏理性派的前官員、政治人物、專家活動空間會擴大。2018年我在美國訪學，那時候俄羅斯駐美國大使舉辦講座，美國人都不去的，而且這個活動最後一刻直接取消了，沒有任何原因，兩國精英界政界交流完全中斷，這方面我覺得之後會得以恢復。

第三個是美俄對抗的常態是不會變的，但高層互動模式可能會被延續，為什麼這麼說？這次會晤很難解決美俄之間積累的超長清單的問題，但是俄羅斯認為拜登跟川普相比，通俄的國內政治負擔基本沒有，而且拜登的反俄底色有助於他在黨內進行一些政策協調，也有一定的政策調整空間。

我們看到拜登對「北溪-2」做出調整，之前說對俄制裁不能碰，但是他確實碰了這條線，這表明的確有空間。俄羅斯學界一些前官員也有這種觀點，說美俄首腦會晤標誌著拜登政府對俄政策的一些重要變化，也有助於兩國元首建立一對一的聯繫和全新的相互認知，我覺得這個是很重要的。

雖然他們之前有數年交往經歷，但今日世界國際格局力量對比都是不同的，確實需要更新相互的認知。我覺得今後集團體或者聯合國等多邊場合，兩國還可能會策劃這種首腦的對話。

還有一方面，美俄結構性本質不會變，但是戰略預判和危機管控能力有望加強。美俄核心矛盾和結構性矛盾不僅僅在地緣政治衝突中，更多在他們的國際秩序觀、角色觀、安全觀和發展觀方面，在這些方面的分歧是根本的，而且是難以調和的。

在這之後，美俄通過政府外交、軍事、情報部門的溝通渠道恢復的話，相互澄清戰略意圖可能會更為暢通。現在美俄的合作成果，更多地屬於技術性的合作，特別是在戰略穩定方面，這個大家都是有所預期的。

除此之外，美俄在整個問題清單中能談的很少、共識也很少，為什麼整個會談時間有所壓縮，我認為很多方面都是雙方在各自表達立場，根本沒有進行深入交流和互動，所謂的正面合作清單價值是很有限的。

最後談一下可能對中俄關係的影響，有一個比較重要的方面我們可以關注，現在俄羅斯學界對於美俄元首會晤很期待，對於中國的一些政策包括美國的政策解讀可能不像我們想的那樣，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係所所長亞歷山大·登金大家都很熟悉了，他說我們《睦鄰友好條約》中確立了三不原則，不結盟、不衝突、不針對第三方，他說中國已經變成了王毅國委講的中俄戰略合作的「三個沒有」：沒有止境、沒有禁區、沒有上限，表明了中國希望跟俄羅斯結成軍事同盟和政治同盟，拜登之所以要做出調整，就是因為看到了中俄接近的趨勢。這完全是種誤讀，而且會影響我們進行續約，會影響我們所確立的傳統原則的延續性，外界可能會把續約或進一步的合作解讀成事實的同盟，這是很不好的。

還有一點，俄羅斯國內所謂的平衡派論調有所反彈，俄羅斯國際事務委員會主席柯爾圖諾夫在接受BBC採訪時也講得很清楚，他說拜登主動邀約普丁，作為一場單獨的會面在歐洲見他，表明俄美仍屬同一個「league」，我認為不是「聯盟」，可能是聯賽競技的場合，也表明這種象徵性意涵對普丁來說至關重要。如果俄美在同一個聯賽中，那中美或中美俄是不是在同一個聯賽中，這個也是值得關注的。

這次元首會晤，俄羅斯前外長伊萬諾夫一方面向歐洲發信號，一方面向某些既希望跟美國合作，又希望跟俄羅斯保持戰略夥伴關係的國家也在發出信號。

最後一點關於元首外交，現在俄羅斯非常突出這次活動的最高級別，就是元首外交，但是我想我們一直把元首外交作為中俄合作的一個最大亮點，在這次會晤之後，對於接下來我們中俄活動的氛圍、我們的續約進程是否會有一些潛在的影響，這個也是值得關注的。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

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