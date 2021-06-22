國內新冠確診人數和死亡人數逐漸降低，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為這是個好現象，代表疫情正往好的方向發展。然而，與此相對的，台北市的疫情卻多處爆起，甚至成為全國能否順利解除3級警戒的關鍵。

繼台北農產運銷公司及士林某長照機構爆發群聚感染，台北市議員黃郁芬22日再揭露台北表演藝術中心有40名工地人員群聚感染事件，北市府也已確認。若再加上之前診所違規施打疫苗事件，這陣子，台北市簡直成了全台的疫情風暴中心，市長柯文哲更成了眾矢之的。

疫情升溫，無論發生在哪裡，都是掌權者心中的痛，因為受苦的都是執政者應該關愛的子民，但是民進黨蔡政府竟似撿到槍一般喜不自勝，就像布袋戲人物黑白郎君的名言「別人的失敗，就是我的快樂啦！」整個民進黨從中央到地方，全黨同聲一氣爆打柯文哲；不但如此，多位民進黨外圍的綠營政治人物，竟也加入了怒批柯文哲的行列。

平心而論，台北市的疫情處理確實有很多問題，同時爆出這麼多起群聚以及疫苗違規施打事件，北市府是該重重譴責，尤其柯文哲具醫療專業，外界對其所領軍的團隊，在防疫工作的成效上，自然會有更高的期待與要求。

然而，不可諱言的是，作為全台行政、經濟與生活中心，台北市的疫情防控工作，較其他縣市複雜，出狀況的可能性更高；再加上柯文哲那張驕傲的大嘴巴，樹敵太多，想必早就讓民進黨政府恨得牙癢癢，找到機會當然就一擁而上大刑伺候。如此一來，中央既可收轉移防疫不利、疫苗嚴重短缺的民怨焦點，還可重挫可能問鼎2024大位的柯文哲的氣勢，三則拉抬據聞有意轉戰台北市的基隆市長林右昌等人的聲量，一舉三得，何樂而不為？

不過，細究台北市在防疫上的諸多缺失，中央防疫決策的因循失誤甚至自私無能，也難辭其咎。從一開始指揮中心寧可把疫情資訊透露給綠營名嘴，也不願讓地方政府知道，就已經讓中央與北市府在防疫工作上有了嫌隙，既然不同心，又如何能合作？再加上萬華地區無端承受「3+11」大破口之災，而民進黨不但到現在還在逃避責任，甚至有林昶佐之流的綠營政客直接甩鍋給萬華，當然令台北市委屈氣憤。

更別說，指揮中心從一開始就全面反對廣篩、普篩，增加了無症狀確診者四處傳播的風險，以及疫苗採購不足的消極心態，甚至疫苗分配不科學、不公平等，都是造成這波疫情的關鍵因素。

這裡面的每一項都是指揮中心該負的責任，台北市政府充其量就是個地方政府，對許多防疫的重要資訊和決策能夠置喙的餘地有限，再說，要監督、批判柯文哲也是台北市議員的事，其他綠營政客是在湊什麼熱鬧？群毆柯文哲並不能證明陳時中英明。

一個敢公開撒謊稱，改變疫苗施打順序和「3+11」都沒有會議紀錄的指揮中心、一個連疫苗都買不到，只能坐等他國施捨的無能政府，有什麼臉猛向柯文哲砸石頭？台北市政府是該罵，但蔡政府更渾蛋！