蔡英文總統不只一次誇下海口，國產疫苗預計7月底供應第一波，她的手臂也會留給國產疫苗，21日卻突然改口說，國產疫苗7月開打只是希望，沒有說一定要在什麼時候施打。國產疫苗開打是何等重大的事，小英總統是記錯了，還是喜歡吹牛皮，髮夾彎成性？

蔡總統最近1個多月來至少4次公開承諾國產疫苗7月底供應第一波，最明確的一次宣示是5月13日召開國安會議後，向國人保證國外訂購的疫苗6月後會進入分批交貨期，國產疫苗7月底供應第一波，指揮中心會預做規畫，鼓勵國人踴躍接種，讓施打有序進行。

如今疫情嚴峻，新冠肺炎染疫死亡累計已575例，國產高端疫苗還沒做三期臨床試驗，就計畫以免疫橋接的方式爭取緊急使用授權（EUA），引發各界批判。小英大概發現苗頭不對突然改口，否則時隔不到兩個月，民眾記錯機率不高。

蔡總統公然吹牛已有多次前科，最明顯的例子是她吹牛實際參與購買紐約辦事處大樓，被前外交官夏立言及阿扁總統打臉後，不但沒有承認錯誤，反而像說謊老手，改口說她長期待在國安團隊，對購置辦事處所需的支援，都非常支持。

小英不只對國人急轉彎不以為意，面對採購疫苗不力的責難，也說是泰國因疫情嚴重，「保留」AZ疫苗出口，沒想到被泰國總理府副發言人黛蘇麗打臉，成了國際新聞。總統府緊急澄清，反而愈描愈黑。

蔡總統多次幫高端疫苗掛保證，高端股價因而飆漲，小英的發言被質疑介入股市，逼得她多次澄清從不買股票。這次小英改口是否因預見高端疫苗前途堪慮，說出去的話又收不回來，於是再次搬出慣用話術來唬弄國人。反正吹牛皮不花錢，也為日後卸責埋伏筆。