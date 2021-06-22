港澳駐台機構暫停運營後，我駐港辦事處人員全數撤回，陸委會宣布8項因應措施，總統府亦就台港關係表態，明確提及無法接受港方簽署「一中承諾書」的要求。原本在兩岸關係中最靈活、最特殊的台港、台澳關係如今面臨斷線危機，無疑是兩岸關係的一次歷史性倒退。

兩岸之間仍存在默契與共識

台港關係的生變其實早就有跡可循。蔡政府上任後新任駐港代表盧長水自2018年起就遲遲無法抵港到任，原因就卡在「一中承諾書」問題上，再加上2019年反送中事件中，北京強烈質疑蔡政府與民進黨在幕後提供支持協助，在每況愈下的兩岸政治對抗下，台港關係的斷裂似乎是預期中的結果。

但最令人意外的是，台澳關係同步遭到衝擊。長期以來台澳民間交往條件相當寬鬆，澳門向來都是紅藍綠各色力量交往匯集的重鎮，扁政府時期更有「澳門模式」的互動祕辛，而且澳門《國安法》早早生效實施，北京在澳門展開對台工作更加得心應手。相較於港台斷線的象徵意義大於實質意義，澳台斷線的實質衝擊可能更明顯。缺少了港台、澳台關係的「潤滑劑」，兩岸的齒輪摩擦勢必有更多火花和灼熱。

在北京「一國兩制」的架構下，港澳的涉台事務向來都是由「中央政府」全權處理，特區政府及下屬機構只不過是白手套的角色，故不難推測，港澳駐台機構在1個月內先後停機，是北京對台決策層拍板定案的。同樣地，蔡政府撤回台灣駐港人員，亦是兩岸在這一輪政治層面交手的回應，而非簡單從港台關係的角度做出判斷。由此觀之，從2016年陸委會─國台辦、海基會─海協會的中斷聯絡，到此次台港、台澳派駐機構的關門，標誌著兩岸政治對抗的格局已定。

兩岸政治對抗的記憶其實並不遙遠，兩蔣時代「不接觸、不談判、不妥協」竟然再度成為兩岸官方的基本立場，相較於兩蔣時期雙方透過故交舊識經由第三地傳話牽線，現在的民進黨政府和北京之間，似已完全關閉交往的大門。最令人擔憂的是，冷戰時期兩岸雖有「漢賊不兩立」的對抗關係，但仍有同屬於一個中國的默契與共識，如今民進黨主張「台灣是主權獨立國家」，民共之間已沒有默契與共識可言。

不過，這不代表兩岸之間沒有默契與共識，兩岸透過40年的開放和交流，民間關係極為緊密，這是政治對抗打不斷、割不掉的，這個局面已經與冷戰時期兩岸民間冰封、彼此隔絕陌生的狀況有著本質的不同。因此，維護兩岸的民間交往應該成為兩岸執政者的默契，從以上角度審視台灣與港澳關係在面臨這一波衝擊後的前景，才是必要而具有建設性的。

防止政治對抗衝擊民間關係

陸委會在台港關係8項因應措施中提到，即便香港辦事處業務有所調整，基於維護台港民眾權益，必要運作仍會存在。迄今為止，台灣在港各機構的香港本地雇員仍堅守崗位，繼續提供服務。這個態度固然務實，但不能低估現實的嚴峻。要知道，台港關係生變的原因，不全然是兩岸關係的改變，更主要是香港政治地位改變，可以預期陸方和港府將嚴厲執行《香港國安法》，以台港關係的緊密，對台灣必將產生重大衝擊，台灣需有所領悟與調整。

對於北京而言，長期對台政策都是在政治上堅持一中原則不妥協，但在經濟、社會領域向台灣民間、企業打開大門。在可預見的未來，民進黨可能持續執政，美中繼續在台海激烈博弈競爭，大陸應更認真維護兩岸民間交流、經濟合作、社會融合的基本格局，防止政治對抗衝擊到兩岸民間關係的基礎。雖然疫情令兩岸航線與交流活動停頓，但目前有近百萬台灣人在大陸定居，台灣亦有陸配、陸生和大陸商務駐點人員，兩岸之間商務和貿易聯繫更是千絲萬縷，如何在政治對抗下保持民間交流的熱度，考驗著「堅持和平統一政策」的北京決策者之智慧和定力。