苗栗縣6月初爆發移工群聚感染事件，讓苗栗縣的確診數高達553人，其中移工確診就占了其中453人。經過衛福部醫福會執行長王必勝18天的努力，終於讓苗栗的疫情獲得控制。

針對此次苗栗因為外籍移工群聚造成大規模染疫的情況，在6月21日的指揮中心記者會上，勞動部長許銘春也宣布，勞動部特別修訂了最新的移工管理規範，強制要求雇主與仲介積極配合。然而長期協助外籍移工發聲、爭取權益的神父就對此表示，政府頒布的指引是一回事，但雇主和仲介會不會真正落實，恐怕還很難說。

因為這次京元電子爆發群聚以後，儘管雇主以及配合的仲介必須按照指揮中心的規定安排移工進行隔離檢疫，不過數百名移工被安置的造橋宿舍，不但沒有事先清潔消毒再讓移工入住，甚至後來當有快篩陽性的移工出現時，管理方也沒有安排這些移工一人一室分開隔離，而是繼續與其他快篩陰性的移工繼續住在一起、共用衛浴。所以後來疫情雖得到控制，但背後有多少是運氣成分的有驚無險？

事實上，外籍移工在台灣的住宿與生活條件不佳，許多權益沒有受到重視，並不是這次疫情之後才出現的問題。應該說，就是因為這次新冠肺炎的疫情，反而讓外籍移工長久以來被官方和民間都忽視的基本權益，有機會可以被攤在陽光下重新檢視。

這次外籍移工之所以會有這麼快速而且大範圍的傳染，最主要的原因就是他們的居住環境過度擁擠。其實如果政府現在去檢查全台灣有聘僱外籍勞工，並且雇主有提供所謂「宿舍」的話，看到的情況應該都是在僅幾坪大的小房間裡，被塞滿一堆人的情況。

這樣的居住環境不但沒有所謂的生活品質可言，甚至也不會有太多的隱私和尊嚴。許多外籍移工住進宿舍以後就發現，不但居住環境不好，而且還所費不貲。這其中常常有雇主和仲介各自的盤算，所以初來乍到、語言不通、無計可施的外籍移工，就常常被剝了好幾層皮。更別提雇主和仲介在管理這些移工的時候，常常都沒有用正常的眼光來看待他們，而是把他們當成犯人來防範。

所以就算勞動部這次頒布了新的指引規範，熟知移工處境的人，還是對政府和雇主到底能不能真正改善移工生活環境，沒有太大的信心。蔡政府常把民主與人權掛在嘴邊，說台灣有多進步。但一個國家和社會是不是真的夠進步，看他們怎麼對待外籍人士，尤其是來從事勞動工作的藍領移工就知道了。

政府應該要把這次的危機視為轉機，好好改善外籍移工的居住情況與各項權益。不只是為了將來，外籍移工不再成為容易被忽視的傳染病防疫破口，也讓台灣成為一個真正符合民主人權價值的地方。

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※