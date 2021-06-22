全台灣的老人家們，正面臨著一個困難的抉擇：要不要冒著生命危險去打疫苗？是不是要先把後事交待好再出門？本該是救命的疫苗，如今儼然成了老人家的生死大關。人民為此驚惶不安，但政府既給不了答案，更沒有事前充分告知。生死固然有命，但政府不能完全推卸掉責任。

老人接種風險應事先示警

之前就已發生30多起疫苗接種的不良反應事件，但當時疫苗數量不多，接種的第一類醫護人員也比較年輕，因此只有少數重症。5月後疫苗到貨大增，主要是日本捐了124萬劑AZ疫苗，15日開始擴大開打，各縣市85歲以上的人都可施打，各地傳出長者在豔陽下大排長龍數小時，苦不堪言的報導。接著傳出老人打疫苗後猝死的案例，6天累計達95例，令長者大為心驚，家人也不知如何是好，各縣市因此出現明顯的緩打潮。

17日當天就發生11起老人接種疫苗後死亡的事件，但中央流行疫情指揮中心漫不經心，發言人莊人祥在記者會表示，去年75歲以上長者的死亡數，大約是每天200位，而當天75歲以上接種疫苗後去世者8人，有時序性相關，但沒看到因疫苗造成的因果相關，其中兩案經司法相驗解剖後，均發現有心血管疾病。由於75歲以上染疫致死率高達22.7%，所以老人們還是應該接種疫苗。

到了18日打疫苗後猝死的人數一下子跳到27例，指揮中心開始緊張，秀出圖卡比較各國不分年齡接種疫苗後的死亡率，台灣排在中間；75歲以上者接種後死亡率，南韓是1.42%，台灣則是0.87%。此時指揮中心才正式對民眾做出提醒，建議長者近期身體有狀況或慢性病病情不穩者，等穩定後再接種，而且最好避開高溫時段。專家諮詢小組召集人張上淳解釋說，高溫下奔波去排隊打疫苗造成的壓力，可能引起老人的生理變化，例如血壓上升乃至後續效應，因此建議不要跑大老遠，臥床者可以晚一點打或到宅接種。

這些話為什麼不早講？85歲以上的老人身體多很脆弱，幾乎都有1種或數種慢性病。新冠疫苗的副作用比流感疫苗強很多，包括暈眩、心跳加速、喘不過氣、肌肉痛或紅疹等。身體突然承受超乎平常的負荷，對有慢性病的衰弱老人而言，是有可能致命的，更不用提在烈日下奔波排隊造成的壓力。這根本只是常識，不需要專業知識就可以想見。但是為什麼，指揮中心裡有一大堆專家，卻沒有人注意到老人接種的風險問題並事先示警？在開打之前，記者會沒有任何人很認真地說明接種疫苗的副作用及風險，尤其是有慢性病的老人，必須要注意什麼、什麼情況下先不要去接種等等。

讓老人有選擇疫苗的機會

政府急著施打疫苗是對的，因為打愈多愈能及早建立群體免疫，但風險要不要先告知一下？脆弱的長者需要更多的關注，政府應對接種的副作用及風險做充分告知，民眾才能好好思考並與家人討論後做出決定。如此一來，民眾可以自行選擇是否承擔風險，或稍候等待其他疫苗，而不是在全心信任政府後，糊里糊塗毫無準備地死去。

指揮中心對長者打疫苗後死亡的答案非常制式，一是年長，二是有潛在慢性病史，好像有這兩種狀況的人橫豎都是要死的，扣不到疫苗頭上，打不打每天都會有那麼多人死。但是，背景值固然是很重要的判斷依據，時序性也不可無視，這些老人也許如風中殘燭般隨時都可能去世，但偏偏他們就是在接種疫苗後猝死，且是死於其慢性病的突然惡化，就不能說疫苗完全不是變數了。事實上，除了比較背景期待值，也應該比較疫苗開打前後長者猝死數字，才能有比較精確的了解。政府除了把風險完整說明，讓民眾能選擇打或不打之外，現在既已有兩種疫苗，應該也要讓民眾有選擇疫苗的機會。

所有疫苗都有其副作用，致死率也是必須承受的風險，各國兩害相權，認為施打利大於弊，因為不打疫苗傷亡更大。但是，我們的政府居然事先沒想到這個問題，更沒把風險清楚告知民眾，在死亡人數暴增後才亡羊補牢地追加提醒。這樣的防疫因應，如何能讓人安心？