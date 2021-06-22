美國拜登總統推文追悼愛犬冠軍（Champ）病逝，蔡英文總統的推特小編趕緊蹭聲量，到底下留言「同為愛動物的人，為你的失去感到遺憾。」

親美跟毛寶貝都是蔡英文的人設，小編留這個言看似兩全齊美，沒想到卻讓網友炸了鍋。台灣疫情死了五百多人你不留言，卻來留拜登的冠軍犬，難道真的是台灣人不如美國狗？

再加上民進黨讓台灣人吃萊豬，卻保護台灣豬不能吃萊劑飼料，堂堂台灣人，在蔡英文小編的操作下成了「豬狗不如」，何以致之？

簡單的解構蔡英文團隊，那就是一切以「宣傳效果」作最高指標。台灣的染疫死亡者，對蔡英文的曝光沒有幫助，那就冷處理，邊緣化這些家屬的苦痛；至於拜登的冠軍狗，能夠加深民進黨的親美形象，自然要把握時機。

換句話說，並不是「台灣人不如美國狗」，而是五百位台灣人的生命疊加起來，在蔡英文小編團隊的心中，也比不上老闆的曝光效果重要；之前民進黨側翼攻擊葉彥伯、陳培哲，也是同樣的心態。

小編治國推導到極限，那就是封建時期的宦官治國、外戚治國；文官專業算個P，誰在皇上的身邊，誰只以皇上的利益作唯一考量，誰就可以在指揮鏈的頂端。

當然，從結果來看，蔡英文這次的操作是踢到鐵板，非但沒有設想中的親美愛動物，反而凸顯了蔡英文對死亡者的冷血與無情。但蔡英文團隊的檢討，絕對不會是「啊我們的出發點錯了，應該多關心人民的苦痛」，而是「啊我們的計算錯了，沒有達到冷處理死者的目標，下次改進。」

當然，你說蔡英文總統本人冷血到這個程度嗎？那也未必，任何人當到總統，應該多多少少都會有點使命感，就算做了什麼壞事，也會在心裡告訴自己，「我是為了某些 "Greater Good"，我也是不得已啊！」

但是上行下效，蔡英文所建構的團隊，顯然對於自身政治利益的關心，遠大過對台灣人民，那麼平時蔡英文給部屬的KPI是什麼，也就可以想見了。

民進黨執政五年，台鐵兩次重大事故；台電三次大停電；國營事業要給蘇嘉全的女婿跟民進黨的側翼公關公司，包括周玉蔻等人標案，這都顯示了民進黨的「小編決策，文官執行」體制，正是公部門效率崩解的根本原因。

就連中研院院士陳培哲的苦口婆心，都可以被民進黨的小編們充耳不聞，網路側翼說他是大陸藥廠顧問，「中國同路人」。這種小編身兼蓋世太保、秘密警察的文化，自然會與專業漸行漸遠。

綠門酒肉臭，路有凍死骨，對民進黨予以道德的呼籲，沒有太大意義，台灣人民毋寧以蔡英文為鏡，判斷台灣在地緣政治底下的角色。

蔡英文團隊連對自己人民都是如此現實主義、利益至上，美國的拜登總統對於台灣，又會有多少凌駕於美國國家利益之上的在乎，可以想像。現在美國需要台灣來懲罰大陸，若未來美中關係再次改善，台灣又是否會像1979年那樣，真心換絕情？

（作者為革實基金會副執行長）

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