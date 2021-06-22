在當選聯邦參議員後對美國政治觀察所撰寫的《無畏的勇氣》(The Audacity of Hope)（中文本譯爲《歐巴馬勇往直前》）一書中，歐巴馬特別提到政治人物需要同理心(empathy)。個人在去年美國總統大選時，曾撰寫一篇名為「同理心赤字決定川普拜登勝負？」的專文，指出當時美國政治評論家認為拜登挑戰川普最大的優勢，就是兩人在同理心上的差距。

什麼是同理心？根據美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在去年民主黨全國黨代表大會演說中的講法，就是能夠設身處地（walk in someone else’s shoes）的為人著想。正是由於拜登生命中經歷過的障礙、打擊、傷痛、和挫折，而擁有充滿同理心的人格特質，讓這位政治人物與平民百姓距離有限，因為拜登往往能夠站在他們的立場來看問題、提出政策或是解決方案。

此外，拜登的同理心特質，正是經歷新冠病毒、經濟衰退、失業繳不出房貸的美國人所需者，他安慰因為COVID-19而失去家人的一句名言，就是理解家人團聚時，餐桌旁有一個空位（empty chair）的感覺，因為他自身經歷過喪妻、喪女、及喪子之痛。

反觀川普雖然擁有許多政治和社經地位的優勢，但獨缺同理心，特別是對社會中的弱勢團體或個人，川普經常展現的是譏諷和不屑。這項人格特質當然和他生活經歷中，很少與這些族群互動，因此缺乏對他們生活面臨困難和挑戰的認知。

缺乏同理心的政治人物，僅著眼在本身的政治利益或政治前途，而無法將寶貴的時間留給小市民，或是洞察弱勢團體的處境。川普就被批是一位滿腦「我、我、我」的政治人物，不僅不斷誇大本身執政的成就，同時更無視COVID-19造成數十萬美國人的死亡，超過四千萬人感染，認為「事情就是這樣」（It is what it is），而且完全認為自己不需要負任何的責任，這項同理心的赤字，或許能夠解釋為何他輸掉選舉。

我們的蔡英文總統，何嘗不是如此？近月來網路廣傳一篇台北市長柯文哲對她的觀察，雖然被證實是個假訊息，不是柯市長所寫，但其中的幾段描述，倒是入木三分。第一，蔡總統沒有絕大部分人走過的生命體驗；其次，她無法體會窮困階層改變命運時，多麼需要政府的信用；再者，由於缺少人生經驗，這位大小姐少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷；最後，該文指出她活在自己的世界，只能在空蕩的官邸中單獨一個人，抱著她的貓想事情。

蔡總統缺乏同理心，因此認為我們住在悶熱的公寓中居家隔離，和她在偌大舒適的永和官邸生活經驗類似；餐飲業與服務業的小市民經濟困難，只要她的政府有一些紓困方案就足以解決問題；她缺乏搭乘大眾運輸工具的經驗，因此很難理解使用者對擔心染疫的恐懼；她沒有子女，所以不容易體會家長和學校對小學生居家隔離期間，必須採用遠距教學所面臨的挑戰；她無需照顧家人，因此難以理解許多家庭對COVID-19疫情的傳播、及施打疫苗所造成至親的死亡，甚至無法送上最後一程所帶來的遺憾。這也是為何每次她讀稿機式的發言，總讓人感到她冷冰冰的態度。

不過，就在國人上窮碧落下黃泉、仍然無法找到她的同理心時，我找到了。在美國總統拜登的愛犬冠軍（Champ）過世後，蔡總統第一時間立刻發推特表示「身為動物愛好者，為你失去所愛感到難過」的回應，但卻被網友罵翻，認為在她心目中台灣人命不及一隻美國狗。個人認為我們不應過於苛責蔡英文，因為她的生活經歷實在有限，無法對因COVID-19喪失生命的家庭表達誠心的關懷，但卻可認同失去寵物的傷痛。或許這是國人的錯，我們應當呼籲她經常走入民間，與一般小老百姓多有互動，藉此縮減她的「同理心赤字」（deficit in empathy），說不定在我找到了之後，你也可以找到。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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