在當選聯邦參議員後對美國政治觀察所撰寫的《無畏的勇氣》(The Audacity of Hope)(中文本譯爲《歐巴馬勇往直前》)一書中,歐巴馬特別提到政治人物需要同理心(empathy)。個人在去年美國總統大選時,曾撰寫一篇名為「同理心赤字決定川普拜登勝負?」的專文,指出當時美國政治評論家認為拜登挑戰川普最大的優勢,就是兩人在同理心上的差距。

什麼是同理心?根據美國前第一夫人蜜雪兒.歐巴馬(Michelle Obama)在去年民主黨全國黨代表大會演說中的講法,就是能夠設身處地(walk in someone else’s shoes)的為人著想。正是由於拜登生命中經歷過的障礙、打擊、傷痛、和挫折,而擁有充滿同理心的人格特質,讓這位政治人物與平民百姓距離有限,因為拜登往往能夠站在他們的立場來看問題、提出政策或是解決方案。

此外,拜登的同理心特質,正是經歷新冠病毒、經濟衰退、失業繳不出房貸的美國人所需者,他安慰因為COVID-19而失去家人的一句名言,就是理解家人團聚時,餐桌旁有一個空位(empty chair)的感覺,因為他自身經歷過喪妻、喪女、及喪子之痛。

反觀川普雖然擁有許多政治和社經地位的優勢,但獨缺同理心,特別是對社會中的弱勢團體或個人,川普經常展現的是譏諷和不屑。這項人格特質當然和他生活經歷中,很少與這些族群互動,因此缺乏對他們生活面臨困難和挑戰的認知。

缺乏同理心的政治人物,僅著眼在本身的政治利益或政治前途,而無法將寶貴的時間留給小市民,或是洞察弱勢團體的處境。川普就被批是一位滿腦「我、我、我」的政治人物,不僅不斷誇大本身執政的成就,同時更無視COVID-19造成數十萬美國人的死亡,超過四千萬人感染,認為「事情就是這樣」(It is what it is),而且完全認為自己不需要負任何的責任,這項同理心的赤字,或許能夠解釋為何他輸掉選舉。

我們的蔡英文總統,何嘗不是如此?近月來網路廣傳一篇台北市長柯文哲對她的觀察,雖然被證實是個假訊息,不是柯市長所寫,但其中的幾段描述,倒是入木三分。第一,蔡總統沒有絕大部分人走過的生命體驗;其次,她無法體會窮困階層改變命運時,多麼需要政府的信用;再者,由於缺少人生經驗,這位大小姐少了一顆仁慈的心和悲憫的情懷;最後,該文指出她活在自己的世界,只能在空蕩的官邸中單獨一個人,抱著她的貓想事情。

蔡總統缺乏同理心,因此認為我們住在悶熱的公寓中居家隔離,和她在偌大舒適的永和官邸生活經驗類似;餐飲業與服務業的小市民經濟困難,只要她的政府有一些紓困方案就足以解決問題;她缺乏搭乘大眾運輸工具的經驗,因此很難理解使用者對擔心染疫的恐懼;她沒有子女,所以不容易體會家長和學校對小學生居家隔離期間,必須採用遠距教學所面臨的挑戰;她無需照顧家人,因此難以理解許多家庭對COVID-19疫情的傳播、及施打疫苗所造成至親的死亡,甚至無法送上最後一程所帶來的遺憾。這也是為何每次她讀稿機式的發言,總讓人感到她冷冰冰的態度。

不過,就在國人上窮碧落下黃泉、仍然無法找到她的同理心時,我找到了。在美國總統拜登的愛犬冠軍(Champ)過世後,蔡總統第一時間立刻發推特表示「身為動物愛好者,為你失去所愛感到難過」的回應,但卻被網友罵翻,認為在她心目中台灣人命不及一隻美國狗。個人認為我們不應過於苛責蔡英文,因為她的生活經歷實在有限,無法對因COVID-19喪失生命的家庭表達誠心的關懷,但卻可認同失去寵物的傷痛。或許這是國人的錯,我們應當呼籲她經常走入民間,與一般小老百姓多有互動,藉此縮減她的「同理心赤字」(deficit in empathy),說不定在我找到了之後,你也可以找到。

(作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員)

