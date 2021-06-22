我在大學哲學系教授中西倫理學，其中一定會談論有關正義的議題。當資源不足的時候，就產生分配正義的問題。以此來看我們台灣的疫苗分配出了什麼問題？

如果看過全球各地的疫苗施打順序，就會發現台灣分類最多最複雜。這代表什麼？有愈倫理嗎？有愈正義嗎？

全球的疫苗施打第一順位通常是第一線的醫護人員。第二、三順位呢？通常是染疫之後最易引發重症的人，也就是老年人；其次是重大傷病者。疫苗作為疾病防治，全球倫理的思維是以「病人/弱者」為中心的思維。想想鐵達尼號誰能優先上救生艇就知道了。像德國的分法就很簡明，考慮的重點就是年齡+疾病+行業別，如下：

1類：80歲以上與急難救護人員；

2類：70歲以上、特殊疾病、幼兒園與小學教工職人員；

3類：60歲以上、吃慢性病藥物的人、警察消防、生活用品商販賣者、聯邦政府駐外人員；

然後剩下的都是其他類。

反觀台灣，從中央到地方的普遍思維是「類」效益主義式的及官本位的。一開始的分類就有私心之嫌，尤其神奇的第二類，包裹的考慮是以官員的健康安全為念，因此丁怡銘們得以施打疫苗的原因並不是為了丁怡銘自身，而是為了保護官員。天底下也只有學歪了的華人才有這種官本位的倫理。此其一。

自從疫苗偷打事件之後，社會開始關心疫苗施打的順序。陸陸續續就有官員、民代為了選票紛紛建議哪一類族群應該優先施打，於是郵局服務人員、外送人員、孕婦、鄰長（里長好像早就被放入神奇的第二類）⋯就開始被要求放入優先施打順序。請注意這些思維的重點在於「與人接觸的染疫風險」，而非國際上所關注的「染疫之後引發重症的風險」。此其二。

中央原初規劃的10類人員，曾經擴至11類了，6月21日又校正回歸為10類。仔細一瞧，原7+8（5+20.8=25.8萬人）變成新7（86萬人）。人數怎麼多了這麼多？原來插隊的人愈來愈多了。第1、2、3、5類的人數也多了。現在再放入更多的考慮。於是，第9、10類的序位會愈來愈後。

一開始就將罕見疾病及重大傷病患放在順位後面已經很有問題了，有沒有發現目前這個第9類病患，由於各方勢力的角力，愈來愈弱勢，也愈來愈晚才能施打到有保護力的疫苗。一個國家是否文明的指標，就在於是否能保護最弱勢者的生命財產安全。

本人建議：

1.請停止並糾正疫苗施打插隊行為，或者將罕見疾病及重大傷病患的施打順序提前。

2.儘快爭取到國際疫苗，讓更多國民受惠。

3.如果前兩點都做不到，那麼就暫時停止施打第二劑，讓更多需要的國民先有第一劑的保護力再說。

（作者為輔仁大學哲學系教授）

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