我對習賢德記得最深的，是他寫的〈二二八時，誰殺了這個空軍小兵？〉一文。（1997.2.5聯合報）

5月22日中午，我起床，看到微信：「習賢德昨猝逝。」我很驚訝，因為他12號才請我吃飯。那天之前，剛好是疫病爆發，我還是去了，他邀了18人，主要是因疫病，只有8人群聚。

知他逝，有幾個人來問我到底是如何，他們都很可惜沒有去那天的群聚，沒見習的最後一面。這我才知我是「補滿伍」的。被邀的郭克勇是10號邀，不能來，他就問習，你找了郭冠英沒？習說，有。其實他是到了11號才找我，說：「明天中午，我宴客，歡迎閣下同樂。」大概是怕我多講話，但是那天都是空軍，主客還是U-2飛行員張立義的兒子，他也不能來，結果當天還是我在講。

習老喜歡勸菜，老毛病。我還制止他，說，你這些爛菜，我們老了都各有所好，你怎知人家喜歡什麼？有次是我請客，他也給人挾菜。習又好客，叫了十多人份的菜，結果「又是我，帶一大堆菜回家，有一盤肉放冰箱現在還沒吃完，等一下去吃，紀念他。」

我因為去拿菜，晚出來，我以為大家在門口沒拍照，後來郭克勇轉來一張合照，才知有拍，我就在趕上了在習身邊。

習每次給我大量的微信，多了我有時沒看，到後來我翻前面的老訊，才知餐後他立刻寄了五張照給我，還留言：「後會有期！健康第一！」

巧的是，前些天我翻日記，剛好看到2019年6月12日記：「午起，習告張立義去世。…」而我沒想到的是，我看日記那天正是12日。

習的葬禮是6月7日舉行，是他70歲的生日。

郭克勇寫了「看不見，可是你依舊存在」來悼念這位空軍子弟。

He was a man who didn't have a lazy bone in his body-by Gay Talese

郭說：「1997年我任職駐美舊金山辦事處時，無意間在聯合報海外版，看到一位署名習賢德所寫〈二二八時，誰殺了這個空軍小兵〉的投書，那年正好是事變50週年，國內在民進黨推波助瀾下，將這樁歷史不幸事件，煽動民眾走向族群撕裂、仇恨外省人的社會運動，在如此氛圍之下，看到有人挺身而出，為一位遠從安徽隨軍來台的孤身士官許天保，在事變期間，駐守空軍嘉義機場時遭到暴徒殺害，至今仍未平反，也沒得到賠償，憤而投書發出不平之聲，讓我深受感動，只是無緣親見本尊，引以為憾。」

後來是23年後，2020年感恩節前夕，郭克勇與習才初次見面；後又與最後一名U2的飛行員蔡盛雄見面，看到習對空軍歷史的熟悉與專業，果然不是浪得虛名。他只與習相識180天，郭說這是他交往最短的摯友。

郭說：「習精力充沛，講話中氣十足，對採訪與寫作有著無限的熱情，結果卻在創作力仍然旺盛的階段，戛然而終。」（待續）