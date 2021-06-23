我一直很喜歡台灣，一直很關心兩岸關係，同時也是一名繁體字與注音符號的愛好者。有人說不知為什麼，現在兩岸人民之間的關係似乎不如以前那樣親密了，那時候的骨肉同胞親情似乎到現在淡化了不少。對此我想說，兩岸雖然因為歷史原因經歷了痛苦的分離，但兩岸人民的心其實從未走遠，無論如何，大陸和台灣永遠都是血脈相連的骨肉同胞，未來兩岸人民一定能夠彼此擁抱再次走在一起！

對於兩岸，雖然我是一名學生，我也想說一下自己的想法。的確，因為各種因素，導致了近些年來兩岸人民出現了一些爭吵分歧，台灣的年輕人對大陸感情出現了淡化，似乎慢慢成為了一種趨勢，我也觀察到在一些論壇台灣人和大陸人吵得不可開交。對於這樣的現象我也是感到特別難過，但是對於這樣的現象我們也不用感到悲觀。

其實兩岸人民關係友好親密有否，除了一些無法避免的因素，更重要的還是我們兩岸人民每一個人自己的行動，取決於我們對待彼此的態度。兩岸人民關係友好親密與否，最根本的還是取決於我們兩岸每一個人自己，取決於兩岸人民的民心！如果我們兩岸人民對待彼此更多的是友善包容，相互諒解彼此，彼此相互尊重，用溫馨與愛去代替政治攻擊謾罵，那麼我可以很自信的告訴大家，兩岸的分歧、台灣年輕人對大陸感情淡化這種現象就完全可以扭轉！兩岸人民之間心的距離便會更近！

前段時間我自己在空教室白板上寫下了我的心願，並且把貼文發佈在了一個大陸的社交平台，那個社交平台也有很多台灣的朋友在玩，這是讓我沒有想到的。很多台灣朋友給我的評論都是特別友善，在很多台灣朋友給我評論的同時，他們也向我表達了真實的心願與想法。在我的貼文下，不論是台灣人還是大陸人，評論都是特別友善。在我之前看過太多其他兩岸貼文評論爭吵的情況下，這也是兩岸帖文中我認為少有的溫暖。我因此感到特別開心，而且很多台灣人評論說看到我的貼文，覺得大陸友善的人民特別多，並沒有之前在網上看到的那麼偏激，改變了對大陸人的刻板認識，開始對大陸有了好感。而大陸人也說看到評論中有這麼多友善的台灣同胞，自己對台灣人的印象也改觀了不少。

其實兩岸人民之間的隔閡，除了一些不可控的因素，太多都是因為由於長時間的不接觸，加上在很多評論上看到兩岸吵架，被少數極端人士帶偏了風向，似乎覺得彼此都像少數極端人士一樣，只知道政治謾罵爭吵，只有偏激和強硬。這樣兩岸民間彼此就形成了一種不好的刻板印象，這也是導致很多台灣年輕人對大陸感情淡化的其中的一個原因，這也加劇了兩岸人民的隔閡與裂痕。

但是真正彼此接觸了，在一起工作生活久了，就會發現原來大陸人和台灣人並沒有彼此想的這麼不好。當真正彼此遇到困難的時候，伸出援手熱情幫忙的，還是彼此兩岸的人民。而且當兩岸人民面對彼此都展現出友好包容的態度時，台灣人開始逐漸改變了原本對大陸人刻板不好的看法，大陸人也改變了對台灣人的刻板認識，開始有了更多好印象，那麼這對於兩岸人民交流而言，絕對會是一個良好的開端！

其實我個人覺得，兩岸人民交流，除了大陸和台灣兩岸之間客觀事物的不同，除了兩岸人民之間客觀認知的差異，最主要的還是兩岸人民情感認知的差異。這就決定了我們兩岸人民在彼此交流時，一定要客觀看待彼此的不同和差異，不要去踩一捧一！兩岸都有值得彼此學習的優點，有不足的地方兩岸可以一同改進共同進步！

除此之外更重要的還是兩岸交流人民對待彼此的態度，只有當彼此友善相待，彼此相互尊重，兩岸人民的情感認知差異才會慢慢彌合！我們大陸人在讓台灣人瞭解到大陸的優點，讓台灣人瞭解大陸客觀事物的同時，更應該保持一種親和力！這樣台灣人就會自發地把我們大陸人當作是兄弟姐妹，會發自內心的覺得和大陸人是同胞是友愛的一家人！這樣一來兩岸的分歧、台灣年輕人對大陸感情淡化這種現象又何愁不會得到扭轉呢？

這個世界上最真摯的感情莫過於親情，不論之前有什麼分歧或矛盾，本是同根生的兩岸人民在關鍵時刻都會不計前嫌，展現出最友愛的一面！在清明假期的時候，台灣發生了列車出軌事故，這場自本世紀以來，台灣出現的最嚴重的列車出軌事故震驚了兩岸，在災難面前更多大陸人民對台灣是溫暖的祝福！目前台灣正面臨新冠疫情的嚴峻挑戰，大陸人民同樣紛紛為台灣人民加油，大陸也制定了台灣同胞可以赴大陸免費接種疫苗的政策，為疫情中的台灣同胞提供了切實的幫助！

所以，我想說兩岸人民未來遠近親密與否，兩岸和平與否，也取決於我們兩岸每一個人！當我們越來越多的在兩岸交流時，彼此說一些溫暖的話語，那麼這真的就能為兩岸帶來溫馨的環境。當我們為台灣加油時，當我們說一些更溫暖的話語來代替刻板印象，代替偏見，代替謾罵和爭吵，那麼我們每一個人就是在為兩岸和平做貢獻！也許這些溫暖的話語看似微不足道，但是當這些力量凝聚起來將不可估量！如果這些力量最終凝聚起來，任何事情都無法阻礙兩岸人民攜手同行！

我雖是學生，但是我願意當兩岸人民交流的橋樑，希望用我的力量盡力去化解兩岸人民的矛盾，為兩岸人民帶來更多的溫暖，為兩岸人民彼此傳遞友愛！希望自己能為兩岸和平盡一份心力！兩岸最終和平，人民能夠友好往來，一直以來都是我最大的心願，這件事的最終實現，功成不必在我！是要靠兩岸無數友愛的人民共同努力的！這也是我最想表達的，希望兩岸的有識之士都能夠團結起來！（夏花/大三學生）

本文來源：兩岸青年公眾號