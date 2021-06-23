立法院日前通過紓困4.0的2600億特別預算，但國民黨所提新冠肺炎8項議案，包含擴大採購WHO認證疫苗至4000萬劑，達到台灣2300萬人合理安全存量；公開放寬3+11隔離週期，因而造成群聚擴散的完整會議紀錄及網路造謠、抹黑散播的假消息等，全數遭到民進黨團否決，無一幸免。

靠反黑箱起家的民進黨，為何昨是今非，憑藉立法院人頭優勢以多數暴力霸凌在野黨，完全無視民意，死守黑箱的原因和目的究竟是什麼？這份會議記錄到底有啥曝不了光、見不得人的內容，蔡政府此舉分明是此地無銀三百兩，越發啟人疑竇。

數以千億不斷追加的紓困經費，大把大把的錢只能照民進黨的意思花，徹底貫徹蔡英文的意志，在野黨毫無置喙餘地，民意連僅供參考的份量都沒有，這是哪門子的謙卑、謙卑、再謙卑？一黨獨大、綠色執政，根本不是品質保證，完全走樣的政黨政治，畸形變態的責任政治，綠朝權貴個個高官厚祿卻都有權無責。

國父孫中山先生革命成功，歷經10次失敗卻還能屢敗屢戰，號召支持者前仆後繼，蔡英文膽敢把在野黨踩在腳下，禁錮任何為民喉舌的聲音，就是因為國民黨沒有充滿鬥志與戰力、能夠堅持抗議到底的領導者，幾乎每次都是虛晃兩招就草草收場，仍是溫良恭儉讓的老套，所以總被民進黨看破手腳，也難怪蔡英文如此囂張跋扈，因為拔劍四顧兩茫茫，完全看不到對手。

被否決的8項提案，條條皆與黎民百姓生命攸關相當要緊。在疫苗籌獲上，蔡政府以拖待變的政策已成事實，等待國產疫苗問世，等待美日救援，等待Covax分配機制，病毒變異、散播、傳染如此之快，卻只是一昧呼籲台灣人民等等等，等到將近1萬4千人染疫，等到567條人命逝去，等到只能施打AZ疫苗造成超過80人猝死，台灣人民「只要疫苗！只想活命！」竟然連這麼卑微的請求，民進黨政府都不願意答應。

范雲開端的防疫破口，府院高層凌駕醫療團隊搶打疫苗的名單、民進黨工老公林瑋豐自導自演放送假消息以及范綱皓造謠事件，致使台灣全島淪為三級警戒長達43天，持續無辜犧牲的寶貴性命，皆須仰賴在野黨、媒體、民代及你我彼此互相提醒，不可健忘，惟有記取教訓，才能支持正確的政策，而非服膺政治正確，並徹底根絕防疫漏洞。

老百姓不敢期望蔡政府能愛民如子、視民如傷，但他們現在卻視民如寇讎、如草芥！人民想要的、需要的，民進黨政府通通不要，全盤否決，台灣的逆境一波未平一波又起，是執政者的驕矜造成，如何順勢而為？逆風飛翔？缺水情況或可怨天，如今，天從人願大降甘霖，卻見潘孟安、陳其邁坐視暴雨淹水，缺電造成的經濟損失，王美花至今未道歉、未下台，甚至連給個交代都沒有，去年防疫佳話演變為現在防疫笑話，前後對照發現謊話連篇、強辭奪理，又有立院綠委打手全力護航，犧牲的人命只會越來越多，民進黨不倒，台灣真的不會好。（作者為 台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※