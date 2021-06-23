歷史上第二位天主教美國總統拜登因為支持墮胎權法案，美國天主教主教團會議（USCCB）投票後考慮撰寫文件，聲明公開支持並推動墮胎合法的天主教政府官員和立法議員不可領受聖體（Holy Communion），已經引起美國之外更多的關注。

在1973年墮胎合法化之前，天主教徒是民主黨基本盤，爭取勞工階級、工人工會與弱勢族群福利政策，站在共和黨的對立面。包括百年來義大利、愛爾蘭移民，近年來愈來愈多天主教徒不耐民主黨支持墮胎、性解放，逐步地奔向共和黨，包括尼克森、雷根、布希和川普，因獲得天主教徒多數選票而贏得選舉，因此在激烈的總統選舉期間，民主黨會盡量淡化墮胎問題，而共和黨則強調反對墮胎。

在選舉期間拜登不再強調墮胎，並強調他是好天主教徒。但他一成為總統就開始支持擴大墮胎權利的法律，許多主教認為必須明確表示：一個「好」的天主教徒不能提倡墮胎。主教的文件可能對未來總統選舉產生重大影響，這是為什麼全球都注意這條新聞。

對天主教徒而言，這是一個嚴肅的課題，因為領受聖體就是領受耶穌基督，天主之子。最後晚餐中耶穌把麵餅擘給在場門徒說，「這就是我的身體，將為你們而犧牲。」（瑪竇福音二十六章二十六節）所以兩千多年來的每一週日，教友們走進教堂彌撒，等待神父把「耶穌身體」送進口中，與神合一，當然，不得在嚴重的事情上違背天主的道德，也包括了78歲的拜登。

主教團這項聲明文件重申天主教超過兩千年來的教導：沒有一個犯大罪（big sin）的天主教徒可以領受聖體聖事，羅馬教廷梵諦岡當然同意這個基本教導，但梵蒂岡可能不會喜歡美國主教團謹慎地將之具體地應用在特定的天主教政府領導人物上，特別是像拜登這樣的世界第一強國領導人。

拜登以身為天主教徒為榮，包括心愛長子波伊（Beau Biden）過世時，他承認是宗教支持了他走過生命幽谷。但現在教會無法幫助拜登。對於生物科學來說，很明顯，胚胎就是人，但美國法律不承認胎兒在子宮內的生命權。天主教會則沒有任何模糊空間，殺無辜的人（或使其合法）是大罪，神父不可能讓犯罪而沒有悔改的教友領聖體，耶穌的身體。

拜登可能覺得自己很倒楣，不像60年前第一位天主教總統約翰．甘迺迪（John Kennedy，1961年上任、1963年遭到暗殺），現在面對全球現代人類愈來愈多濫交、離婚、同婚、墮胎、跨國洗錢種種問題，而且還帶著千萬選票，這是拜登位居權力高位最艱難的一堂「生命教育」。

在媒體和流行文化中，墮胎已被宣傳為一項婦女權利，可使婦女和整個社會受益。我們現在在台灣合法墮胎已經將近40年了。另一方面，宗教團體則苦口婆心40年來一再強調，墮胎會傷害女性和整個社會。

儘管墮胎被宣傳為幫助女性的一種方式，但每年被墮胎的女童比男童多。除了孩子的死亡，墮胎也逐漸摧毀了年輕人結婚生子的能力和願望。自從墮胎合法化以來，出生率每年都在下降； 現在每名婦女生育不到1.0個孩子（必須是2.2個才能維持人口水平）。 這意味著台灣社會正在一代一代地慢慢走向消滅死亡，無法結婚生子更對經濟產生了負面影響。

坦白說，我在台灣40年，也有許多從事政治的天主教友來看我，我總是提醒他們，絕不能說謊，即使無法支持對的事，也不能去助長惡的事。政治人物常讓我失望，我仍對他們充滿希望：政治人物必需要選擇一條艱難的道路。

每一個人終會離開這個世界，包括拜登。美國主教試圖提醒他，他犯了一個大錯誤。做上總統寶座應該更有體會，這是政治人物的「生命教育」。儘管拜登可能永遠不會公開承認墮胎是錯誤的，但主教們希望至少在他生命的最後時刻他會懺悔並祈求天主的寬恕。我相信台灣所有的宗教團體（道教、佛教、新教、一貫道等）都會繼續按照各自的精神方法，呼籲結束台灣的墮胎。

（作者為天主教耶稣會士，生命倫理中心主任）

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