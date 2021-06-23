客觀來看最近這兩個月的疫情，如果不是台北市長柯文哲堅持在萬華區設立篩檢站的話，我們的指揮中心每日例行報告，可能感染者也還在幾十人以下，死亡者也不會那麼多。正如一位中研院的研究員對最近打疫苗而死亡的長者表示了他的意見，他說台灣每天有兩百多位80歲以上的人死亡，每天指揮中心所報出的死亡人數，應該在合理範圍。大家用膝蓋想想，這些人如果不打疫苗，會在幾天內死亡嗎？現在卻用冷冰冰的數字來尋求新冠肺炎死亡的合理化原因。真的令人感覺到統治階層的冰冷和無情。

因為柯文哲和新北市長侯友宜對新冠肺炎的快篩策略，暴露了台灣防疫的真面目。同時，採取快篩的苗栗縣，感染數也增加許多。那些不做快篩的縣市，當然只有在病倒了入院了，才知道自己被感染。那些黑數感染者，誰也不知道有多少。簡言之，台灣一年半來的染疫死亡人數已超過500人以上，這個數字的死亡率，也超過世界平均值。最近一個多月，死亡人數更迅速達到了200多人。這種疫情變化，焉能不讓人緊張？社會人心浮動是必然的。這種情況已危及民進黨政府統治台灣的合理性。各種抗議方式不斷地出現，總統府前按喇叭抗議、拿了抗議牌到總統府前、前新聞局長鍾琴到法院控告蔡英文、蘇貞昌、陳時中等人，涉嫌凟職，圖利和偽造文書及証交法炒股罪等，我相信美國在台灣的情治人員，很清楚台灣疫情的發展 .已經嚴重到成為社會的大問題。

因此美國會送來250萬劑莫德納疫苗，應當是感覺到台灣除了疫情傷亡重大以外，連杯水車薪的疫苗都沒有，如何能平息疫情惡化和高漲的民怨？一年前民進黨政府不斷地宣布買了數千萬劑疫苗，實際到貨卻只有100萬劑出頭，究其原因，合理的推測，原來是蔡英文及其政治利益追隨者為了等待台灣自產的疫苗上市 ，企圖大賺一票國難財？他們的理由是為了「國家安全」，所以一定要台灣人打自產疫苗。問題是自產疫苗，現在才完成第二期實驗，離第三期實驗還需要數個月時間，而且也不一定能證明有效。我們不禁感慨，台灣人的生命生存權難道不屬於「國家安全」範圍嗎？

台灣採購的國際疫苗何時到貨，政府當局又說不出口，因此民怨爆表，乃是必然的。一個多月前鴻海創辦人郭台銘公開表示願意採購500萬劑疫苗給台灣民眾使用。令人奇怪的是民進黨政府自己買不到疫苗，買了又進不了台灣，卻又要阻止民間進口，是何道理？為了平衡郭台銘的政治影響力，民進黨除了拉台積電以外，相信也向美國人求救，因為蔡英文再假藉中國大陸阻擾的理由，已經站不住腳了。現實的美國人也看到，郭台銘如果弄進疫苗的話，民進黨政府大概會失去一半民心，蔡英文以後恐怕連自己黨內都擺不平，更是傷害了美國人反中抗中的政治策略和利益。因此美國人決定不要經過W H O的平台，直接將疫苗專機送到台灣。

總之，面對中國大陸最前緣的台灣，現在執政的民進黨肯定是吃了秤砣鐵了心，既然反中抗中可以贏得政權，日後也將成為民進黨的一貫政策。因此，如何搭上美國反中抗中的具體政策，民進黨將視為是它的政治資產。

這次美國250萬劑疫苗直送台灣，基本消解了民進黨政府燃眉之急。顯示美國人在疫苗外交戰中，穩住了台灣的局面。目前台灣獲得的疫苗，若加上日本贈送的124萬劑，再加上台灣自購已進口的115萬劑，總共接近500萬劑，對於2300萬人口的台灣，打了疫苗的人口數，只能覆蓋10%。建議美國大方一點，再送台灣500萬劑疫苗、然後再請日本再送500萬劑、加上郭台銘和台積電的1000萬劑，這樣疫苗接種率才能達到50%以上。台灣才能真正穩住疫情，這件事都必須這3個月內完成。

眾人皆知，民進黨政府反正已經是美國老大的小弟，再多討點疫苗，我們也樂見；同時，民進黨也把日本人當大哥哥，多討點疫苗也不為過。台灣老百姓有疫苗可打，能保命安家是最重要的。(作者為中華戰略協會研究員)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※