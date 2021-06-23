最近接種AZ疫苗死亡通報數逐漸增加，截至6月22日止，全台傳出122人接種AZ疫苗後猝死，但這些人的死因是否與接種疫苗直接相關，仍有待釐清與分析。無奈的是，疫情指揮中心只剩下報數的功能，對於這些猝死的案例，指揮中心沒有分析與公布確實的死因，缺乏透明施政的效果，也讓未接種疫苗的民眾一頭霧水，不知道是否要去接種疫苗。

指揮中心除了以國外的背景值相以比較外，對於這些人的死因，往往以有慢性病或年老衰弱體質的因素加以解釋；但缺少科學或醫學上的即時驗證，讓人霧裡看花。也由於指揮中心防疫政策的不透明，時間一久，易使得坊間市井小民以訛傳訛，說什麼AZ疫苗容易猝死，不如等待莫德納或其他疫苗會更好，反讓原有疫苗接種的成效往後遞延。

觀察有許多猝死者，多是在住院、洗腎、居家護理或有中風等重大風險患者，他們的死因不是因為疫苗引起的嚴重過敏反應而快速致命，而是可能因為本來就面臨健康的高風險因子，雖有可能外表好像健康的樣子，但存在隨時發作致命的危險；在接種疫苗後，卻發生猝死情況。很可惜的是，在打完疫苗後，缺乏一套自我監測身體各種指數的機制，讓這些猝死者，絲毫沒有挽救的機會或是重新再來的可能性。一般坊間的呼籲，往往只說，打完疫苗要多喝水等，卻很少有醫師在此建議，應多注意接種後的身體各項指數。

例如打疫苗後的生理徵象或參數，如血壓、體溫、脈搏、呼吸，甚至是血氧的變化，這些變化是否對己經虛弱多重共病的老人，會造成相當程度的衝擊而誘發他們的惡化而猝死。呼籲對特別是住在安養機構或醫院等機構的重大風險患者、長期臥床患者，至少要定時量測血壓、體溫、呼吸及血氧等數值，並做成紀錄，最好是有連續的心電圖的監測以及抽血檢驗血液的化學指數。唯有監測並取得這些數值，才能據以分析猝死者是否與接種疫苗有相關；換言之，如果有監測這些生理徵象或參數，才能在猝死後，據以分析其死因，而排除與接種疫苗猝死的直接相關因素或證據。

平常一般人，其實很少在施打疫苗後，量測自身體溫、呼吸、血壓、心跳，倘若自身血壓偏高時，也往往不自知，通常是透過血壓計一量才被數值驚嚇。若經過評估各項身體指數，民眾適合或不適合施打疫苗、或應何時施打疫苗，據以用這些數據讓接受疫苗的民眾自我評估健康風險，才是透明施政的開始，而非讓謠傳的坊間傳言一傳再傳，反讓疫苗的施打率停滯不前。而在施打疫苗後，密切關注自身的各項生理徵象或參數，才能得知自己的身體健康變化。

若只簡單歸納這100多例的猝死者，死因是年老多病或風燭殘年，實在有點死得不明不白。缺乏數據化的監測資料，無法直接證明施打疫苗的品質，也會一再動搖民眾對指揮中心的信任與透明施政的可信度。與其讓這些平白無辜死去的生命數一再增加，民眾徒增要不要打疫苗或者要打哪個品牌疫苗的疑慮，指揮中心應有一套科學與醫學上的說理，每日釐清這些打疫苗後猝死的案例死因，並加以公布其身體監測數值與死因的關係，讓民眾安心接種並養成監測自我健康的各項數據習慣，以常保安康。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授、腦血管疾病防治基金會董事長）