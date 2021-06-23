台中火力電廠新增機組計畫經內政部營建署確認符合《都市計畫法》而免都審後，行政院22日火速核發中火燃氣機組特種建物執照，經濟部偕同台電也於同日傍晚緊急召開記者會，說明中火機組擴增案取得特種建物執照後電，將加速台中燃氣換燃煤的腳步。

可議的是，行政院鴨霸干涉地方自治似乎已然成癮。繼去年初透過環保署撤銷中火2、3號機的廢證處分後，此次再為中火新增機組出手，直接核發特種建物執照，跳過台中市都市設計審議機制，完全無視地方自治權限。平心而論，台電既然於去年將中火擴建計畫提送中市府，此刻便不該自認時程受到延宕而決定以特種建照取代審議。雖說一般電廠的建物執照都屬特種執照，但台電當初之所以將本案送審，難道不是以尊重地方政府為前提？如今在未主動撤件的情況下，便以政院核發特種執照為由直接跳過審議程序，先恭後倨，無怪中市府有遭背後放冷箭的感覺。

再者，經濟部長王美花此次出現不同以往的善意表態，答應中火2部燃煤機組於2026年拆除，不是更應該據以取得中市府對新增燃氣機組的支持嗎？明明是一個突破性的主張，在政院形同暗算的操作下，5年拆機的承諾反而成了難以取信於人的「背信補償」，連番遭逢中央「修理」的中市府當然不免質疑經濟部新提議的可信度。

另一方面，經濟部與台電近年只要遇上新增燃氣機組的阻力，必定端出「改善空品及維持穩定供電」，第三天然氣接收站興建受阻時也是同樣的說詞。官方說法為何總是無法深入民心取得認同？原因就在話術操弄太過頭。

其一，幾年前中部地區空汙問題開始逐步惡化時，政府始終不認為中火燃煤是主要因素，儘管民眾早已怨聲載道，仍不斷聲稱境外移入、交通運輸與產業排放才是大宗，甚至還找來學者撰文背書。沒想到，這兩年為了三接與中火，官方突然改稱增氣減煤救空品，前後說法明顯不一，自然難以服人。

其二，台電這兩年的供電燈號幾乎日日高掛代表充裕的綠燈，即使同時有數部機組歲修或故障，每日備轉容量率仍超過10%，完全呼應政府「非核後無缺電之虞」的宣示。事實上，中火兩部燃煤機組裝置容量110萬瓩，備轉容量率貢獻度為3%，即便拆除兩部機組都還有7%以上的備轉容量率，中市府主張的先拆後建到底如何影響供電穩定？

分析經濟部各式說法與焦急作為，真相很可能就是2025年所有核電機組除役後將立即導致供電不足！在「缺電」一詞是官方禁語的忌諱下，只好以「救空品、穩供電」合理化加速新增機組的必要性。不過，眼前更急迫的危機是核二1號機即將停止運轉，這部基載機組的裝置容量達100萬瓩，而有效的替代方案至今仍無著落，今年盛夏開始的供電挑戰才要開始，經濟部千萬別畫錯重點！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）